Спели, сыграли, медом угостились

В свое время идею встречи бардов, фольклорных групп, художников, ремесленников и вообще всех творческих людей предложил замечательный восточно-казахстанский литератор, бывший казправдинец Александр Егоров. На первый «Тургусун» в 2008 году собрались 30 участников. В этом году праздник, прописавшийся на малой родине Александра Егорова в районе Алтай, прошел в семнадцатый раз. Как отметили организаторы, писателя нет в живых, а его идея работает.

В первое время под площадку фестиваля был выбран берег реки Тургусун, чье название переводится с алтайского как «воды дикого быка». В этом году с учетом большого числа гостей нашли просторный берег в месте слияния двух горных рек – Бухтармы и Хамира.

– Мы очистили территорию, провели обработку от насекомых, – пояснил аким района Алтай Ренат Курмамбаев. – Подготовили место, чтобы люди могли разместиться в палатках. Рядом лес, все время дежурили пожарные.

На фестивале выступили фольклорные группы со всех уголков Восточного Казахстана. Художники, фотографы, мастера-прикладники представили выставки своих работ. Прошли спортивные и игровые соревнования. Изюминкой стали ряды с медом, медовухой, продукцией пчеловодства, целебными чаями, ягодами и другими лакомствами. В знак любви к «Тургусуну» съехались лауреаты прошлых лет. Например, на сцене выступила финалистка «X-Factor» Асем Рыспаева, которая в свое время заявила о себе именно на «Золотом Тургусуне».

– В Восточном Казахстане очень любят этот фестиваль, – отметил аким района. – Здесь всегда красиво, интересно, царит добрая творческая атмосфера.

По итогам праздника 60 участников получили дипломы и ценные подарки. Как отметили организаторы, каждый из таких творческих людей – «золотой слиток». И в целом праздник, помогающий сохранить народные традиции, стал золотым достоянием региона.