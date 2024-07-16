Спели, сыграли, медом угостились

Статьи
64
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Больше 1 тыс. человек собрал фестиваль «Золотой Тургусун», идею проведения которого предложил в свое время казправдинец Александр Егоров

фото автора

В свое время идею встречи бардов, фольклорных групп, художников, ремесленников и вообще всех творческих людей предложил замечательный восточно-казахстанский литератор, бывший казправдинец Александр Егоров. На первый «Тургусун» в 2008 году собрались 30 участников. В этом году праздник, прописавшийся на малой родине Александра Егорова в районе Алтай, прошел в семнадцатый раз. Как отметили организаторы, писателя нет в живых, а его идея работает.

В первое время под площадку фестиваля был выбран берег реки Тургусун, чье название переводится с алтайского как «воды дикого быка». В этом году с учетом большого числа гостей нашли просторный берег в месте слияния двух горных рек – Бухтармы и Хамира.

– Мы очистили территорию, провели обработку от насекомых, – пояснил аким района Алтай Ренат Курмамбаев. – Подготовили место, чтобы люди могли разместиться в палатках. Рядом лес, все время дежурили пожарные.

На фестивале выступили фольклорные группы со всех уголков Восточного Казахстана. Художники, фотографы, мастера-прикладники представили выставки своих работ. Прошли спортивные и игровые соревнования. Изюминкой стали ряды с медом, медовухой, продукцией пчеловодства, целебными чаями, ягодами и другими лакомствами. В знак любви к «Тургусуну» съехались лауреаты прошлых лет. Например, на сцене выступила финалистка «X-Factor» Асем Рыспаева, которая в свое время заявила о себе именно на «Золотом Тургусуне».

– В Восточном Казахстане очень любят этот фестиваль, – отметил аким района. – Здесь всегда красиво, интересно, царит добрая творческая атмосфера.

По итогам праздника 60 участников получили дипломы и ценные подарки. Как отметили организаторы, каждый из таких творческих людей – «золотой слиток». И в целом праздник, помогающий сохранить народные традиции, стал золотым достоянием региона.

#фестиваль #мед #Золотой Тургусун

Популярное

Все
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Минцифры  без «белых пятен»
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Караганде началась очистка реки Большая Букпа
В супермаркетах Астаны откажутся от полиэтиленовых пакетов
Путь к «умному» сельскому хозяйству лежит через центр
Наградили за спасение тонущего ребенка
Как банки через базовую ставку регулируют экономику
В Алматы состоялся семейный фестиваль
Казахская песня покорила Италию
Пятая часть врачей Костанайской области – пенсионного и предпенсионного возраста
Эти мошенники вконец распоясались!
Спели, сыграли, медом угостились
Осуждена патронатный воспитатель
В зной без воды
Вместе любое дело спорится
Первый шаг к оздоровлению нации
Состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска

Читайте также

Первый шаг к оздоровлению нации
Вместе любое дело спорится
В зной без воды
В Алматы состоялся семейный фестиваль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]