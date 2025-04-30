Специалисты приступили к дезинфекции

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Жамбылской области в рамках дезинфекции 24 400 подворий и хозяйственных построек будут обработаны против конго-крымской геморрагической лихорадки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На аппаратном совещании в акимате области руководитель регионального управления ветеринарии Бахыт Бетбаев сообщил, что природные очаги ККГЛ расположены в 46 населенных пунктах. В текущем году дезинфекция предусмотрена на общей площади 5,7 млн квадратных метров. Работами будут охвачены и буферные зоны на 168 тыс. квадратных метрах. Обработке подлежат 580 тыс. голов домашнего скота.

По традиции все мероприятия пройдут в три этапа. Первый начался в середине апреля, второй и третий запланированы на август и сентябрь. Все необходимые препараты закуплены, персонал готов к выполнению важной миссии. В мероприятиях будут задействованы 38 ветеринарных специалистов и 23 единицы техники. С начала года все анализы крови у пострадавших от укусов клещей дали отрицательный результат на наличие вируса конго-крымской геморрагической лихорадки, что не может не обнадеживать.

Аким области Ербол Карашукеев поручил выполнить дезинфекционные работы своевременно и качественно, усилить контроль над скотными рынками и скотобойнями, а также провести разъяснительную работу среди школьников по профилактике инфекций, переносчиками которых являются клещи.

#дезинфекция #скот #ККГЛ

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