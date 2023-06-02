Специальная президентская литературная премия впервые учреждена в Казахстане

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Новостью об учреждении специальной премии президента поделился в своем Telegram-канале министр культуры и спорта Асхат Оралов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, лауреаты будут определены в четырех номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература».

Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание «Лауреат специальной Президентской литературной премии», диплом и нагрудный знак, отметил министр.

«Награда предназначена для продвижения и поддержки молодых авторов, формирования нового поколения казахской литературы», – пояснил министр.

Он напомнил, что в данный момент идет прием заявок в рамках Национальной литературной премии «Айбоз» с призовым фондом в 35 млн тенге. Прием продлится месяц.

Асхат Оралов отметил, что встретился с молодыми литераторами, поднявшими вопросы коммерциализации сферы и создания в стране полноценного литературного рынка, защиты авторских прав, увеличения числа литературных редакторов и числа экспертов для оценки произведений на литературных конкурсах, возобновления работы Форума молодых писателей и поэтов.