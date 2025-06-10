Фото: пресс-служба Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с вице-президентом компании Meta доктором Саймоном Милнером. Они поговорили о развитии искусственного интеллекта, подготовке кадров, вопросах кибербезопасности, а также обеспечении цифровой безопасности детей и подростков, сообщает Kazpravda.kz

В рамках инициативы Meta в стенах Maqsut Narikbayev University также прошел важный для отрасли ивент с участием представителей государственных органов, академического сообщества, общественных организаций и молодёжи.

Также на встрече обсуждались меры профилактики кибербуллинга, ограничения доступа к вредоносному контенту, а также развитие механизмов онлайн-контроля, уважающих права и личные границы подростков.

«Meta представила новый функционал Instagram – «Аккаунты для подростков» для пользователей младше 16 лет. В рамках этого функционала родители могут ограничить круг имеющих доступ к подростковому аккаунту; установить фильтрацию чувствительного контента; есть автоматическая блокировка оскорбительных слов в комментариях и сообщениях; можно скрыть публикации от незнакомых пользователей, а также отключить уведомления в ночное время и ограничить время использования. Функция разработана на основе международных исследований и экспертных рекомендаций родителей. Ожидается, что в ближайшее время данная опция будет доступна для пользователей в Казахстане», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Министр Жаслан Мадиев отметил, что ведомство последовательно работает над созданием безопасной и этичной цифровой среды, в которой технологии служат интересам человека, особенно когда речь идёт о детях.