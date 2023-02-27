Спецоперацию с задержанием группы наркосбытчиков показала полиция Алматы

Скриншот с видео ДП Алматы

Подразделение по противодействию наркопреступности при содействии полицейского спецназа в ходе спецоперации задержало пятерых мужчин, уроженцев Шуского района Жамбылской области.

«Подозреваемые были задержаны в разных частях мегаполиса. К примеру, А. 1977 года рождения блокировали в микрорайоне Калкаман. В ходе санкционированного обыска у него изъято 4 свертка с прессованным гашишем, 1 млн 150 тысяч тенге и поддельное удостоверение пенсионера органов внутренних дел. А в доме фигуранта, в котельной комнате, найдены металлические весы, 7 полиэтиленовых пакетов с гашишем, общий вес которых составил более 4 кг. К слову, такой же липовый документ был изъят у еще одного члена группы – 40-летнего О.

В результате спецоперации из незаконного оборота изъято в общей сложности около 34 кг гашиша. Подозреваемые взяты под стражу», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Канал поставки наркотика в Алматы установлен. Сейчас проверяется круг потенциальных потребителей зелья.

Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также нормами Конституции РК, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежат.