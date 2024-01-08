Спикер Мажилиса отметил динамику развития области Улытау

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов прибыли с рабочей поездкой в область Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Перспективы развития нового региона депутаты обсудили на встрече с активом области – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью.

Аким области Берик Абдыгалиулы озвучил приоритетные задачи по развитию региона. Первостепенная из них – модернизация и расширение инфраструктуры областного центра. Принят новый генплан Жезказгана, прорабатывается вопрос строительства ТЭЦ 2, с подключением г.Сатпаева. В течение двух лет будет построено 6 комфортных школ на 3600 ученических мест, запланировано строительство перинатального центра, спортивных объектов и нового жилья.

Ерлан Кошанов отметил, что создание области Улытау по инициативе главы государства имеет важное значение для всей страны. Поэтому президент, парламент и правительство уделяют особое внимание развитию нового региона.

– Потенциал экономического, социального, культурного развития огромен. Уже за прошедший год можно отметить большие достижения. К примеру, объем привлеченных инвестиций в область превысил 171 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 67 тыс. кв. метров жилья. Это говорит о хорошей динамике развития области, – сказал спикер Мажилиса.

В регионе также запланированы встречи с работниками Жезказганской обогатительной фабрики, ТЭЦ и шахты «Анненская» в городе Сатпаев.