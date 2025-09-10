Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, предваряя пленарное заседание, высказался относительно поручения Главы государства о создании однопалатного парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«В Послании было предложено ещё одно важное нововведение для нашей страны – парламентская реформа. То есть, в будущем предполагается переход к однопалатной системе парламента. Президент подчеркнул, что этот вопрос также необходимо обсуждать и решать вместе с народом. Выносить все важнейшие вопросы, касающиеся будущего нашего государства, на открытое обсуждение и предоставлять право принятия решений самому народу — это отличительный стиль руководства Президента. Это демонстрирует уважение к мнению граждан и свидетельствует о формировании новой политической культуры», - отметил спикер.
Он подчеркнул, что в целом идея однопалатного парламента обсуждается в обществе уже на протяжении определённого времени, так во время конституционной реформы 2022 года были сделаны первые шаги в этом направлении.
«Как вам известно, роль парламента значительно возросла. Поэтому данную инициативу следует воспринимать как продолжение последовательных и взвешенных шагов, которые реализуются поэтапно. Важно понимать, что это глубокая институциональная реформа, требующая времени и широкого участия всего общества. Поэтому мы проведём всестороннее обсуждение с привлечением экспертов, политических партий и гражданского общества. В этой работе должны активно участвовать все политические партии. Данная реформа потребует внесения изменений в Конституцию и конституционные законы», - сказал Ерлан Кошанов.