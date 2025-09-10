Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В Послании было предложено ещё одно важное нововведение для нашей страны – парламентская реформа. То есть, в будущем предполагается переход к однопалатной системе парламента. Президент подчеркнул, что этот вопрос также необходимо обсуждать и решать вместе с народом. Выносить все важнейшие вопросы, касающиеся будущего нашего государства, на открытое обсуждение и предоставлять право принятия решений самому народу — это отличительный стиль руководства Президента. Это демонстрирует уважение к мнению граждан и свидетельствует о формировании новой политической культуры», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что в целом идея однопалатного парламента обсуждается в обществе уже на протяжении определённого времени, так во время конституционной реформы 2022 года были сделаны первые шаги в этом направлении.