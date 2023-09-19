Спикер Мажилиса выступил на парламентской конференции в Южной Корее

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Депутаты Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым приняли участие в работе I Совещания спикеров парламентов по сотрудничеству между Республикой Корея и странами Центральной Азии в Сеуле.

Фото: Ж. Жумабеков

На мероприятии выступили спикеры парламентов Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представляя казахстанскую делегацию, Ерлан Кошанов поблагодарил председателя национальной ассамблеи Республики Кореи Ким Чжин Пхё за инициативу организации саммита. Он отметил, что повышение всестороннего взаимодействия со странами  Центральной Азии и укрепление потенциала региона – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

– Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что предстоящее десятилетие станет важнейшим этапом для Центрально-Азиатского региона. При этом нам очень важно максимально использовать свои экономические возможности и наш общий потенциал, – заявил Ерлан Кошанов. 

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Кореей и странами Центральной Азии на ближайшее время.

Одним из главных вопросов спикер Мажилиса обозначил обеспечение региональной безопасности, отметив, что парламентарии Казахстана прилагают все усилия для поддержания стабильности в регионе.

– Актуальными вопросами нашего сотрудничества должны стать борьба с изменением климата, сохранение окружающей среды и биоразнообразия, эффективное использование и защита водных ресурсов, в том числе трансграничных, – обратился Ерлан Кошанов к коллегам на саммите.

Он отметил, что уже сейчас жители Центральной Азии сталкиваются с негативными последствиями экологической катастрофы Арала, таянием ледников и деградацией земли, которые могут подорвать продовольственную безопасность региона. В этой связи председатель Мажилиса призвал к обмену опытом с ведущими корейскими специалистами.

Обсуждение вопросов продолжилось в рамках двух специальных сессий. Участники обсудили возможности непрерывного регионального экономического взаимодействия между Центральной Азией и Республикой Корея, а также перспективы сотрудничества в сфере цифровой трансформации. Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан приступил к реализации новой экономической модели, инициированной главой государства в послании. И здесь наша страна видит большие перспективы для сотрудничества с Республикой Корея в сфере инноваций, зеленых технологий, энергетики, промышленного производства, IT и банковского секторов.

 В заключение Ерлан Кошанов отметил, что в настоящее время в Центрально-Азиатском регионе активно развиваются экономика, политика, культурные связи. Все это открывает большие возможности по расширению сферы регионального взаимодействия с Республикой Корея.

По итогам мероприятия была принята совместная декларация I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея на тему «Развитие взаимовыгодных отношений, ориентированных на будущее».

#Кошанов #совещание #Сеул

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