Спикер Сената посетил промышленную выставку “ИННОПРОМ”

Парламент
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Аманжолова Айман
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Спикер Сената РК Маулен Ашимбаев посетил международную промышленную выставку «ИННОПРОМ», которая проходит в эти дни в Международном выставочном центре столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Фото: пресс-служба Сената РК

Как отмечают организаторы, выставка впервые проходит в Казахстане. Однако наша страна является постоянным ее участником с 2019 года. Среди основных целей «ИННОПРОМ» – развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом.

Тематикой выставки текущего года стали промышленные стратегии нового времени. А участие в ней приняли более 300 предприятий и компаний стран ЕАЭС.

В ходе посещения выставки Маулен Ашимбаев ознакомился с товарами, произведенными в отраслях металлургии, машиностроения, химической и легкой промышленности, строительной индустрии и фармацевтики.

Отметим, что в сфере промышленности наша страна совместно с партнерами из ЕАЭС реализовала 38 совместных проектов. Главными приоритетами кооперации являются глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал. Такой подход приобретает особую актуальность в свете поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию промышленного каркаса страны и созданию кластеров высокого передела, озвученных в недавнем послании народу Казахстана.

Справочно:

«Иннопром» – международная промышленная выставка проводится ежегодно с 2010 года. Форум состоит из нескольких блоков с участием глав делегаций, специализированных сессий по темам: цифровизация промышленности, кооперация в машиностроении, технологии для больших городов, технологии для энергетики и международное сотрудничество. В прошлом году Казахстан выступил страной-партнером выставки.

#казахстан #Астана #сотрудничество #Сенат #промышленность #выставка #Ашимбаев #ИННОПРОМ

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