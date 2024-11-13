Спикер Сената принял участие в церемонии закладки камня школы для одаренных детей в Алматы

Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Алматы началось строительство нового здания Республиканской специализированной средней школы-интерната для одаренных детей имени Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участие в церемонии закладки памятного камня учебного заведения принял спикер Сената Маулен Ашимбаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, руководство акимата города, депутаты парламента и маслихата, представители интеллигенции и учителя – ветераны педагогического труда.

Как отметил Маулен Ашимбаев, строительство нового здания специализированной средней школы-интернат для одаренных детей имени Абая является важным шагом в совершенствовании национальной системы образования. Приоритетное внимание повышению качества образования и статуса педагога в стране уделяет глава государства.

«Сегодня в нашей стране ведётся системная работа по созданию необходимых условий для всестороннего развития школьников и получения ими качественных знаний. Особо следует отметить реализуемый по поручению главы государства национальный проект «Комфортная школа». Данный масштабный проект охватывает не только города, но и отдаленные сельские населенные пункты», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Спикер Сената также подчеркнул, что строительство нового здания школы имени Абая – это вклад в формирование национального бренда среднего образования и необходимо для укрепления национальных интересов и сохранения преемственности традиций.

«Модернизация республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени Абая придаст новый импульс дальнейшему развитию отечественного образования и укреплению духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. Цель этого проекта – воспитание нового поколения патриотов в соответствии с концепцией великого Абая «Толық адам». Сочетание ценностей независимого Казахстана и передового международного опыта будет способствовать реализации концепции «Адал азамат», предложенной главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым», – заключил Маулен Ашимбаев и поблагодарил за поддержку в реализации проекта акимат города Алматы, Министерство просвещения и всех активных граждан, откликнувшихся на добрую инициативу.

Вместе с тем, в рамках поездки сенаторы встретились с руководством, преподавателями и студентами Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова и ознакомились с условиями проживания будущих медиков в новых общежитиях ВУЗа.

В ходе встречи с ректором медуниверситета были обсуждены задачи, поставленные главой государства, касающиеся приоритетов научно-технологической политики страны. Прозвучали предложения по внедрению инновационных методик и технологий, включая перспективы клинических исследований, подготовку и повышение квалификации научных кадров, оказания социальной и финансовой поддержки исследовательским проектам в целом. 

Кроме того, в рамках поездки спикер Сената ознакомился с деятельностью ресурсного центра на базе общеобразовательной школы № 63, который активно внедряет инновационные подходы в инклюзивном образовании. В частности, парламентариям рассказали о разных методиках преподавания, специализированных залах для обучения детей с особенностями в развитии: кабинеты логопеда и психолога, инклюзии, игровые, сенсорные и другие.

#Сенат #Ашимбаев

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