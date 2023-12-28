Ашимбаев рассказал, как будет встречать Новый год

«Новый год планирую встретить, как и большинство казахстанцев, дома, в кругу семьи, с родителями, с детьми, разве может быть что-то лучше этого», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что уходящий год был насыщенным, активным в плане законотворческой работы.

«Год был очень насыщенным, интенсивным, было много мероприятий, очень большое количество законов мы приняли. Поэтому нужно выдохнуть, и Новый год такая возможность в кругу семьи, по-семейному пообщаться с детьми, с внучкой. Я думаю, что это такой прекрасный повод, чтобы по-семейному отметить этот праздник. Желаю всем казахстанцам благополучия, достатка, реализации всех планов, желаю, чтобы ситуация в нашей стране была стабильной, спокойной, мира и согласия нашему народу», - отметил спикер Сената.