Спикер Сената встретился с президентом Nazarbayev University

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с президентом Nazarbayev University, профессором Ахмадом Вакаром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки является безусловным приоритетом государственной политики. По поручению президента страны предпринимаются системные меры по укреплению потенциала отечественной науки, обеспечению условий для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни.

В ходе беседы особое внимание стороны уделили перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах. В этом контексте была отмечена перспективность взаимодействия Сената с Институтом интеллектуальных систем и искусственного интеллекта при Nazarbayev University.

«Сотрудничество с Институтом интеллектуальных систем имеет важное значение для разработки нормативно-правовой базы для технологий искусственного интеллекта. Весьма актуально создание стимулов для исследований в области искусственного интеллекта, таких как грантовые программы. Взаимодействие в этой сфере с исследователями университета будет способствовать созданию эффективной и прогрессивной правовой среды», – сказал председатель палаты.

В ходе встречи спикер Сената был проинформирован о текущей деятельности Nazarbayev University и планах на предстоящий период, включая совместные проекты и инициативы.