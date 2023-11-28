Спикер Сената встретился с президентом Тоголезской Республики

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимна Гнассингбе. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран и расширения межпарламентского взаимодействия.

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Спикер Сената подчеркнул, что Тоголезская Республика является одним из важных и перспективных партнеров Казахстана в Западной Африке. Он также акцентировал внимание на значимости дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

«Неотъемлемой частью наших двусторонних отношений является межпарламентское сотрудничество. Мы заинтересованы в налаживании диалога с Национальной Ассамблеей Того. Первым шагом в этом направлении может стать создание соответствующих групп дружбы. Наши депутаты могли бы наладить контакты на международных площадках, таких как Межпарламентский Союз и другие организации. Уверен, что Ваш визит в Казахстан заложит основу для дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества», – сказал Маулен Ашимбаев.

Обсудили в ходе встречи стороны и широкий спектр международной и региональной повестки.

Также глава Сената ознакомил президента Тоголезской Республики с законотворческой работой палаты, направленной на реализацию реформ, инициированных главой государства.

Со своей стороны, глава Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе высоко оценил проводимые в Казахстане реформы, выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества по всем направлениям.