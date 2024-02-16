Споет король шотландский

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Павел Ильин

Мировая премьера оперы казахстанского композитора Рахат-Би Абдысагина The Bruce пройдет 17 февраля в Кафедральном соборе Глазго.

фото с сайта bolashak.gov.kz

Свою оперу композитор, которого нередко называют казахским Моцартом, посвятил Роберту Брюсу – королю Шотландии, возглавившему борьбу за независимость и освободившему свою страну от вторгнувшихся в нее английских войск. По словам Рахат-Би Абдысагина, произведение, предназначенное для исполнения в акустическом зале собора, расскажет слушателям историю о свободе и добродетели, личности и власти, борьбе и стойкости, о кардинальных изменениях в жизни народа. Литературной основой оперы стала историческая поэма «Брюс» – один из главнейших памятников шотландской литературы, созданный ее основоположником – поэтом Джоном Барбором.

Произведение казахстанского композитора, помимо Кафедрального собора Глазго, можно будет услышать в трех храмах Великобритании: 21 февраля – в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге, 24 февраля – в часовне Святого Сальватора Университета Сент-Эндрюс, 3 марта – в Данфермлинском аббатстве.

В постановке примут участие оперные певцы и дирижеры Королевской консерватории Шотландии. Предисловие к опере написал глава клана Брюс, 11-й граф Элгин и 15-й граф Кинкардин Эндрю Брюс, которому, стоит отметить, 17 февраля исполнится 100 лет.

Мероприятие, обещающее стать знаковым событием, еще раз подчеркнет значимость диалога культур в современном мире и продемонстрирует зарубежным слушателям высокие достижения казахстанского музыкального искусства.

#опера #композитор #премьера #Рахат-Би Абдысагина #The Bruce

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