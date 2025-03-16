Спорт: за кого болеть на предстоящей неделе

Расписание спортивных мероприятий с 17 по 23 марта опубликовало Минтуризма, передает Kazpravda.kz
17–21 марта: Командный чемпионат Республики Казахстан и чемпионат Республики Казахстан среди молодежи по пара пауэрлифтингу.
Участвуют более 150 спортсменов из 17 регионов Казахстана.
Место проведения: г. Талдыкорган.
18–24 марта: Этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Казахстан представляют 6 спортсменов.
Место проведения: г. Анталья, Турция.
20 марта: Демонстрация национальных игр.
Виды игр: тенге ілу, стрельба из лука, қыз қуу, кокпар, игра в асыки, соколиная охота, традиции верховой езды.
Место проведения: г. Астана, конноспортивный оздоровительный комплекс «Аргымак».
20–23 марта: Чемпионат Республики Казахстан среди юношей по каратэ WKF.
В чемпионате примут участие 400 спортсменов из 16 регионов нашей страны.
Место проведения: г. Тараз.
21–23 марта: 9-й этап Кубка мира по биатлону.
Сборная Казахстана представлена 7 спортсменами.
Место проведения: г. Осло, Норвегия.
21–24 марта: Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Честь страны защищают 2 наших соотечественника.
Место проведения: г. Лахти, Финляндия.
21–24 марта: Международный турнир «Aphrodite Cup» по художественной гимнастике.
В турнире участвуют 16 спортсменок из Казахстана.
Место проведения: г. Афины, Греция.
21–25 марта: Чемпионат Республики Казахстан по альпинизму.
В соревнованиях примут участие 80 спортсменов с 10 регионов страны.
Место проведения: Алматинская область.
22–25 марта: Международные соревнования Кубок мира по пара дзюдо.
Казахстанская сборная будет участвовать в составе 10 спортсменов.
Место проведения: г. Тбилиси, Грузия.
22 марта – 1 апреля: Чемпионат Азии U20 по водному поло (мужчины и женщины).
Наша сборная будет состоят из 28 спортсменов.
Место проведения: город-государство Сингапур.