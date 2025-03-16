Спорт: за кого болеть на предстоящей неделе

Расписание спортивных мероприятий с 17 по 23 марта опубликовало Минтуризма, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

17–21 марта: Командный чемпионат Республики Казахстан и чемпионат Республики Казахстан среди молодежи по пара пауэрлифтингу.

Участвуют более 150 спортсменов из 17 регионов Казахстана.

Место проведения: г. Талдыкорган.

18–24 марта: Этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Казахстан представляют 6 спортсменов.

Место проведения: г. Анталья, Турция.

20 марта: Демонстрация национальных игр.

Виды игр: тенге ілу, стрельба из лука, қыз қуу, кокпар, игра в асыки, соколиная охота, традиции верховой езды.

Место проведения: г. Астана, конноспортивный оздоровительный комплекс «Аргымак».

20–23 марта: Чемпионат Республики Казахстан среди юношей по каратэ WKF.

В чемпионате примут участие 400 спортсменов из 16 регионов нашей страны.

Место проведения: г. Тараз.

21–23 марта: 9-й этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Казахстана представлена 7 спортсменами.

Место проведения: г. Осло, Норвегия.

21–24 марта: Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Честь страны защищают 2 наших соотечественника.

Место проведения: г. Лахти, Финляндия.

21–24 марта: Международный турнир «Aphrodite Cup» по художественной гимнастике.

В турнире участвуют 16 спортсменок из Казахстана.

Место проведения: г. Афины, Греция.

21–25 марта: Чемпионат Республики Казахстан по альпинизму.

В соревнованиях примут участие 80 спортсменов с 10 регионов страны.

Место проведения: Алматинская область.

22–25 марта: Международные соревнования Кубок мира по пара дзюдо.

Казахстанская сборная будет участвовать в составе 10 спортсменов.

Место проведения: г. Тбилиси, Грузия.

22 марта – 1 апреля: Чемпионат Азии U20 по водному поло (мужчины и женщины).

Наша сборная будет состоят из 28 спортсменов.

Место проведения: город-государство Сингапур.