Спортивная дипломатия

Стороны обсудили итоги спортивного сотрудничества за прошлый год и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении данного направления. Также наши страны намерены развивать совместные инициативы на международном уровне и оказывать взаимную поддержку в организации крупных спортивных мероприятий.

– Казахстан и Россия поддерживают тесное сотрудничество в сфере спорта и успешно реа­лизуют совместные проекты. Особенно ценно для наших спорт­сменов использование богатого опыта и развитой спортивной инфраструктуры России, что, в частности, способствует развитию зимних видов спорта. В прошлом году казахстанские спортсмены прошли несколько учебно-тренировочных сборов в России, что позволило им отточить свое мастерство, – отметил глава казахстанского спортивного ведомства.

В 2024-м российские спортсмены приняли активное участие в 5-х Всемирных играх кочевников, прошедших в Астане, где продемонстрировали высокий уровень подготовки в национальных видах спорта.

Международное сотрудни­чество укрепляется и с другими странами. Так, заместитель минист­ра туризма и спорта РК Ержан ­Еркинбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Арабской Республики Египет Ахмедом Шахиным. В ходе беседы говорили о развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма и спорта. В частности, и о том, что в рамках 5-х Всемирных игр кочевников египетские спортсмены приняли участие в соревнованиях по мас-рестлингу.