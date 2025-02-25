Спортивная дипломатия

Статьи
0
Кошкарбек Тусипов

Министр туризма и спорта Республики Казах­стан Ербол ­Мырзабосынов провел встречу с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым.

фото gov.kz

Стороны обсудили итоги спортивного сотрудничества за прошлый год и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении данного направления. Также наши страны намерены развивать совместные инициативы на международном уровне и оказывать взаимную поддержку в организации крупных спортивных мероприятий.

– Казахстан и Россия поддерживают тесное сотрудничество в сфере спорта и успешно реа­лизуют совместные проекты. Особенно ценно для наших спорт­сменов использование богатого опыта и развитой спортивной инфраструктуры России, что, в частности, способствует развитию зимних видов спорта. В прошлом году казахстанские спортсмены прошли несколько учебно-тренировочных сборов в России, что позволило им отточить свое мастерство, – отметил глава казахстанского спортивного ведомства.

В 2024-м российские спортсмены приняли активное участие в 5-х Всемирных играх кочевников, прошедших в Астане, где продемонстрировали высокий уровень подготовки в национальных видах спорта.

Международное сотрудни­чество укрепляется и с другими странами. Так, заместитель минист­ра туризма и спорта РК Ержан ­Еркинбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Арабской Республики Египет Ахмедом Шахиным. В ходе беседы говорили о развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма и спорта. В частности, и о том, что в рамках 5-х Всемирных игр кочевников египетские спортсмены приняли участие в соревнованиях по мас-рестлингу.

#Спорт #встреча #Михаил Дегтярев #Ербол ­Мырзабосынов

Популярное

Все
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Конькобежец Евгений Кошкин выиграл «золото» на этапе Кубка мира
МВД: За отпуск трамадола без рецепта предусмотрена уголовная ответственность
До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау
Этнические казахи используют возможность интеграции с исторической родиной
Администрация Трампа увольняет 2000 сотрудников USAID
Прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля анонсировали в США
Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда возобновила работу
В Атырау дети катались на баллонах, привязанных к машине
Оформили более 80 разрешений: крупный канал нелегальной миграции пресекли в РК
Дорожная сумка с тайным грузом: наркосбытчика осудили в области Ұлытау
Запрет на импорт яиц могут снова ввести в Казахстане
Наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку
В Китае пробурили самую глубокую скважину в Азии
Гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана войны
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Усилить потенциал страны
Село работящих людей
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Свыше $12 млрд планирует вложить East Hope Group в новый проект в Казахстане
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Буренки нынче довольны
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана войны
В процедуру банкротства физических лиц внесены поправки
Гонка за ресурсами
Требования к безопасности труда ужесточат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]