Экономика
Спорткомплекс "Табаган" продают за $6 миллионов
Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган" выставлен на продажу. Объявление о реализации недавно было опубликовано на сайте krisha.kz, передает Kazpravda.kz.

За участок общей площадью 94 гектара с горнолыжными трассами, канатной дорогой и другими объектами продавец просит чуть более 2,1 млрд тенге (около 6 млн долларов США).

На территории размещен гостиничный комплекс, состоящий из нескольких десятков коттеджей, три ресторана, водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, баней, джакузи, массажными кабинетами, солярием, бильярдной и тренажерным залом, а также административное здание с конференц-залом.

В стоимость входят и горнолыжные трассы с подъемниками, футбольное поле, теннисный корт, санная горка, ледяной каток, а также вся мебель, оборудование и инвентарь, включая снегоходы, квадроциклы и прочее.

Известно, что курорт находится в залоге у банка и выставлен на продажу из-за неплатежеспособности владельца.

Стоит отметить, что с 29 января по 8 февраля 2017 года на "Табагане" должны пройти соревнования участников Универсиады-2017.

Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган" принадлежал ТОО "Контакт Тур". Компания зарегистрирована в 2004 году.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Каждому – по заслугам
Равнение на улучшения
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
Болат и его команда
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Правительство , Экономика
Продлить запрет на вывоз ГСМ автотранспортом планирует Каза…
Экономика , Общество
Какие трансграничные переводы казахстанцев попадают под нал…
Правительство , Экономика
Как будут повышать зарплаты работникам компаний фонда "Самр…
Правительство , Экономика
Сума Чакрабарти дал оценку антикризисным мерам Правительств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]