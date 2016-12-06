Спорткомплекс "Табаган" продают за $6 миллионов

Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган" выставлен на продажу. Объявление о реализации недавно было опубликовано на сайте krisha.kz, передает Kazpravda.kz.
За участок общей площадью 94 гектара с горнолыжными трассами, канатной дорогой и другими объектами продавец просит чуть более 2,1 млрд тенге (около 6 млн долларов США).
На территории размещен гостиничный комплекс, состоящий из нескольких десятков коттеджей, три ресторана, водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, баней, джакузи, массажными кабинетами, солярием, бильярдной и тренажерным залом, а также административное здание с конференц-залом.
В стоимость входят и горнолыжные трассы с подъемниками, футбольное поле, теннисный корт, санная горка, ледяной каток, а также вся мебель, оборудование и инвентарь, включая снегоходы, квадроциклы и прочее.
Известно, что курорт находится в залоге у банка и выставлен на продажу из-за неплатежеспособности владельца.
Стоит отметить, что с 29 января по 8 февраля 2017 года на "Табагане" должны пройти соревнования участников Универсиады-2017.
Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган" принадлежал ТОО "Контакт Тур". Компания зарегистрирована в 2004 году.