Спорту все возрасты покорны

Каждый третий костанаец занимается спортом. Это стало возможным благодаря интенсивному развитию инфраструктуры.

Почти каждое утро бабы Нины начинается с разминки на тренажере. Она упражняется по 30 минут в несколько заходов. Таким образом укрепляет мышцы ног и рук. Для нее это – архиважная задача, которую она сама же перед собой и ставит. В ее 79 утренняя зарядка – главный источник заряда энергией на целый день.

Занятия на тренажере стали доступны Нине Андрейчук четыре года назад, когда во дворе ее дома установили детскую площадку с разными «железяками» для взрос­лых. С тех самых пор она и увлекается спортом.

– В мои годы тело уже непослушно, поэтому нужны физические нагрузки. Раньше тяжело было ходить, но когда я стала заниматься на тренажере, да еще и на свежем воздухе, почувствовала себя гораз­до лучше, причем как физически, так и духовно. Знаете, после тренировки такой прилив сил, такое воодушевление! Всем советую, – поделилась своими впечатлениями Нина Андрейчук.

Спортивная жизнь в Костанайской области бьет ключом. Во многом благодаря планомерному развитию инфраструктуры. В городах и районах появляются крупные спортивные объекты, а во дворах – многофункциональные площадки. В Костанае всего за несколько лет введены футбольный манеж «Тобыл Арена», Академия силовых видов спорта, Академия футбола, из недавно открытых – школа бокса и лыжная база с лыжероллерной трассой протяженностью 2 500 м. А в начале этого года заработали самый большой в регионе 50-метровый бассейн и Ледовый дворец на 2 500 мест, которые разместились в новых микрорайонах областного центра.

В общей сложности сеть спортивных сооружений региона насчитывает 34 стадиона, три дворца спорта, 53 спортивных комплекса, два спортивных манежа, 21 плавательный бассейн, 1 008 спортивных площадок и 86 хоккейных кортов.

– Реализация данных проектов позволила за три года повысить целевой индикатор по обеспеченности населения спортивными соо­ружениями на 1 000 человек с 47% до 51,1% в 2021 году при среднем показателе по республике 52,5%, – отметил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Каиржан Есимтаев.

И это не предел. В перспективе в регионе планируют реализовать 12 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, вложив в это дело 7,6 млрд тенге, что позволит увеличить обеспеченность населения спортивными сооружениями на 1 000 человек до 58,6%.

Особое внимание уделяется развитию сети плоскостных соо­ружений, то есть турников под открытым небом, которые устанавливаются в селах и во дворах многоэтажек города. В ближайшую пятилетку к уже имеющимся спортивным площадкам добавятся еще 154.

Отличным дополнением к различного рода качалкам и тренажерам считаются хоккейные корты. Зимой ребятня катается на коньках, а летом и осенью здесь проводят физкультурно-оздоровительные занятия для детей и взрослых в рамках республиканского социального проекта AULA FIT. Впервые столичный опыт опробовали в Костанае в прошлом году в шести микрорайонах города. Проект зашел на ура и в этом году расширил свою географию. Такие занятия проводятся теперь еще и в малых городах региона – Аркалыке, Житикаре, Лисаковске и Рудном.

– Занятия у нас идут три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, причем совершенно бесплатно. Немаловажно, что они проводятся в шаговой доступности и для всех возрастов. Утром занимаются взрослые. В основном это скандинавская ходьба, а также суставная гимнастика, а вечером приходят дети и подростки. Этой категории мы предлагаем подвижные развивающие игры, – рассказла тренер Татьяна Родионова.

Другой проект, направленный на развитие массового спорта в Костанайской оласти, рассчитан на подрастающее поколение. Это размещение государственного заказа в частных спортивных секциях. Такая практика внедрена также с прошлого года.

Следует отметить, что поставщики выбирают наименее затратные виды спорта в плане организации тренировочной работы – шахматы, бокс, футбол, волейбол. Работой по реализации государственного спортивного заказа охвачены 17 регионов области: четыре города – Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, и 13 районов, кроме Амангельдинского, Наурзумского и Камыстинского райо­нов. Возможность бесплатного посещения занятий появилась у малообес­печенных и многодетных семей. Согласно данным поставщиков, в настоящее время секции по государственному спортивному заказу посещают порядка 200 детей из многодетных семей, – отметила заместитель руководителя управления спорта акимата Костанайской области Елена Киреева.

Меры, принимаемые по обеспечению доступности спортивных сооружений и секций, позволили обеспечить охват систематическими занятиями физической культурой и спортом более 297 тыс. жителей области, или 34,7% населения. При этом главными приверженцами здорового образа жизни является молодежь: спортом в Костанайской области охвачено 120 тыс. молодых людей. Чуть меньше, а именно 117,5 тыс человек, – любители физкультуры в возрасте от 30 до 60 лет. Также спортом занимаются и дети в возрасте до 13 лет. Таких в регионе насчитывается 53 тыс. человек. Не отстают и пенсионеры. В рядах ценителей здорового образа жизни 6,5 тыс. человек, которым за 60. Это ли не показатель того, что костанайцы могут смело претендовать на звание «Здоровая нация»?