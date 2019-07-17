Спрос на издательские услуги снижается в Казахстане

Экономика
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Фото из открытых источников
Спрос на издательские услуги снижается в Казахстане. Объем услуг упал сразу на 18% за год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.   

Общий объем издательских услуг в I квартале текущего года составил всего 8,1 миллиарда тенге – на 18% меньше, чем годом ранее. Практически две трети всего объема услуг оказано компаниями Алматы (37,7% от РК, 3 млрд тенге – на 13,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и Нур-Султана (23,3% от РК, 1,9 млрд тенге – сразу на 40,7% меньше, чем годом ранее).

В Южной столице работают такие крупные книжные издательства, как "Мектеп", "Алматыкітап", а также, к примеру, агентство "Kazakhstan-Today", издающее газеты; в Нур-Султане – республиканская газета "Егемен Қазақстан", "Казахстанская Правда" и т. д.

Заметим, наибольший объем услуг издательств приходится именно на издание газет (3,5 млрд тенге), а также журналов и прочей периодики (1,1 млрд тенге).

Еще 591,4 млн тенге приходится на издание программного обеспечения (помимо создания компьютерных игр, на которые пришлось 32,7 млн тенге).

На издание книг пришлось всего 307,9 млн тенге, что, к тому же, сразу на 63% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Еженедельные газеты по итогам июня обходились в среднем в 108 тенге – на 10,2% больше, чем годом ранее. Учебно-справочная литература в розничных точках продаж подорожала за год на 8,3%, до 1,3 тысячи тенге в среднем по РК.

Вместе с тем, по словам министра образования Асхата Аймагамбетова, в этом году количество учеников первых и вторых классов увеличивается, в связи с чем нужно будет дополнительно закупать учебники.

"Если говорить о таких городах, как Шымкент, Алматы или Нур-Султан, здесь ежегодно мы видим очень большой наплыв из-за урбанизации. Поэтому, в целом, достаточно большие средства выделяются. Более 30 млрд тенге также на учебники уже выделено", – заметил министр. По его словам, уже начата работа по печати и заключаются договоры по поставке учебников в регионы.

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