Спрос на наличные доллары в Казахстане резко снизился, на рубли — обновил исторический минимум

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

В марте 2025 года чистый спрос населения на иностранную валюту в обменных пунктах Казахстана существенно сократился. По данным Национального банка РК, объем нетто-продаж долларов США составил 73,9 млрд тенге — это на 58% меньше, чем в феврале, и на 53% меньше по сравнению с мартом прошлого года, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это минимальный показатель за последние два года: меньше объем был лишь в апреле 2023-го (в номинальном выражении) и в июне 2022-го — с учетом инфляции.

Спад интереса к американской валюте происходил на фоне укрепления тенге: средний курс доллара в марте снизился до 498 тенге против 506 тенге в феврале.

Схожая динамика наблюдается и по евро. Нетто-продажи сократились до 11,6 млрд тенге — минус 65% за месяц и минус 39% в годовом выражении. Тем не менее, до исторических минимумов, как в случае с долларом, не дошло: более низкие объемы наблюдались относительно недавно — в августе–сентябре 2024 года. При этом курс евро, наоборот, вырос: в марте он составил 536,6 тенге, что на 1,9% выше февральского уровня.

Российский рубль, напротив, продолжает терять популярность. В марте казахстанцы обменяли рублей больше, чем приобрели, на сумму 18,9 млрд тенге — это самый высокий отрицательный чистый спрос по крайней мере с начала 2020 года. Таким образом, рубль обновил антирекорд. Интересно, что курс рубля в марте повысился до 5,79 тенге (+5,9% за месяц), однако это не остановило тенденцию избавления от российской валюты.

Эксперты отмечают, что снижение спроса на доллары и евро, а также устойчивое «бегство» от рубля может быть связано как с валютными колебаниями, так и с общим изменением потребительских настроений.

#тенге #доллар #рубль #Евро

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