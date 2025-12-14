Первоочередное внимание глава города уделил приоритетным отраслям городского хозяйства. Так, по словам акима, устойчивый рост экономики остается основой долгосрочного развития Алматы. В 2025-м сохранялись высокая деловая активность и положительная инвестиционная динамика. Кратко­срочный экономический индикатор с начала года достиг 11,4%, превысив прошлогодние показатели. Основными драйверами экономического роста стали строительство, транспорт, обрабатывающая промышленность.

Подъем экономики связан с укреп­лением инвестиционного климата: в основной капитал города привлечено 1,9 трлн тенге (на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), только на 12 самых крупных инвестиционных проектах освоено 500 млрд тенге – в строй введены мультибрендовый завод легковых автомобилей марок Haval, Chery и Changan, предприятия по переработке автомобильных шин, выпуску стеклянной тары и солнечных модулей.

По итогам года рост валового регио­нального продукта Алматы прогнозируется на уровне 6,4%. С января по ноябрь в местный бюджет поступил 1 трлн 970 млрд тенге налоговых платежей, что на 19,4% превышает показатели прошлого года. Самый значительный вклад в экономику мегаполиса вносит малый и средний бизнес.

Говоря о повышении благосостояния жителей города, аким отметил:

– В 2025 году создано 92 тысячи рабочих мест. Среднемесячная заработная плата в городе по итогам девяти месяцев составила 539 тысяч тенге, увеличившись в номинальном выражении на 14,5 процента и превысив среднереспуб­ликанский уровень на 29 процентов.

Одним из ведущих для экономического развития города остается туристическое направление.

– За девять месяцев город посетили 1,9 миллиона туристов, в том числе 563 тысячи иностранных гостей. Объем оказанных туристических услуг увеличился на 17,4 процента и достиг 82,4 миллиарда тенге, что свидетельствует о росте привлекательности Алматы и развитии туристической инфраструктуры, – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Вместе с тем он отметил ограниченность инфраструктуры как сдерживающий фактор развития туризма: основные объекты туриндустрии не справляются с высокой нагрузкой. Для решения этой проблемы запущен проект по развитию Алматинского горного кластера, объединяющий курорты «Шымбулак» и «Ой-Қарағай» сетью канатных дорог. Также продолжится реконструкция аэропорта Алматы и строительство 25 гостиниц.

Приоритетной для формирования здоровой городской среды аким назвал экологическую повестку. В его выступ­лении прозвучала информация, что до конца 2026 года завершится перевод ТЭЦ-2 на природный газ, следующим этапом станет реконструкция ТЭЦ-3 с внедрением парогазовой технологии, что обеспечит снижение выбросов от теплоисточников на 92%.

Через год запланирован полный перевод жилого сектора города на газоснабжение, а в 2028-м завершится перевод городских маршрутов на экологичный общественный транспорт. Крупные проекты намечены в сфере управления отходами, в их числе переход от захоронения к глубокой переработке и энергетической утилизации мусора.

В план благоустройства мегаполиса заложены комплексные мероприятия по формированию комфортной среды и обновлению инженерной инфраструктуры. Важнейшим направлением становится создание современного транспорт­ного каркаса города. Предусмотрены ввод в эксплуатацию уже в следующем году станции метро «Калкаман», а в течение трех последующих лет – завершение первой линии метрополитена и проектирование второй и третьей, продолжение развития скоростного маршрута БРТ.

В программу развития мегаполиса на 2026–2030 годы легли стратегические задачи, в том числе это развитие транспортной системы, создание комфортной городской среды, укрепление социальной стабильности, поддержка экологических инициатив, ускорение цифровой трансформации и повышение уровня безопасности.

Алматы будет инвестировать в качественное образование и доступное здравоохранение, расширение возможностей для молодежи, развитие социальной инфраструктуры, создание новых общест­венных пространств и центров деловой активности, вовлечение жителей в массовую спортивную и культурную жизнь, реконструкцию и ремонт исторических объектов, реализацию масштабных планов по развитию промышленности и поддержке предпринимательства.

Продолжится формирование в границах города полицентров «Восточные ворота» и «Запад», где разместятся современные объекты: тематический парк развлечений, Алматинский водный канал, Almaty AI Park, EXPO Center, новый стадион и другие сооружения.

– В течение следующих пяти лет планируется увеличить объем регионального продукта Алматы до 70 триллионов тенге, то есть почти в два раза, – заявил аким южного мегаполиса Дархан Сатыбалды.