Срочно требуются специалисты

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Региональная нефрологичес­кая служба переживает период активного развития инфраструктуры и повышения доступности заместительной почечной терапии. При этом все еще существуют проблемы, которые требуют решения. Укреп­ление кадрового потенциала и профилактика хронических заболеваний почек остаются ключевыми задачами на ближайшие годы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Заболевания почек долгое время могут протекать без выраженных симптомов, постепенно снижая функцию органа. Поэтому их относят к числу социально значимых хронических патологий, – объяс­нила заведующая отделением гемодиализа городской многопрофильной больницы и консультативно-диагностического центра, главный внештатный нефролог областного управления здравоохранения Аягоз Баймуратова.

По ее словам, на поздних стадиях болезни пациентам обязательно требуется замес­тительная почечная терапия, в частности гемодиализ. Именно это делает нефрологическую помощь одним из наиболее сложных и ресурсозатратных направлений в системе здравоохранения.

Как стало известно, в прошлом году нефрологическая служба области работала в условиях растущего спроса на специализированную медицинскую помощь. Увеличение численности взрослого населения и распространенность хронических заболеваний почек заметно повысили нагрузку как на амбулаторные, так и стационарные медицинские учреждения.

– Сегодня нефрологическая помощь в регионе оказывается в 31 амбулаторно-поликлиничес­кой организации. Стационарное лечение сосредоточено на базе городской многопрофильной больницы и консультативно-диагностического цент­ра. Здесь функционирует нефрологичес­кое отделение на 29 коек. По итогам прошлого года количество пациентов, прошедших лечение, увеличилось, а средняя продолжительность пребывания в стационаре сок­ратилась. Это свидетельствует об оптимизации лечебного процесса, – отметила Аягоз Баймуратова.

В настоящее время в облас­ти действует уже целая сеть центров гемодиализа, охватывающая не только Тараз, но и сельские населенные пункты. За последнее время на программном гемодиализе находились 464 пациента. При этом, по словам Аягоз Оразбековны, увеличилось число людей, впервые подключенных к данной процедуре.

– Решение о начале заместительной почечной терапии принимается мультидисциплинарной диагностической группой в соответствии с действующими нормативами. Такой подход обеспечивает точную маршрутизацию пациентов, единый стандарт лечения и эффективный мониторинг в электронных системах здравоохранения, – проинформировала главный внештатный нефролог области.

Что касается кадрового воп­роса, то, согласно сделанным расчетам, области требуется около 30 специалистов-нефрологов, тогда как сейчас трудится только 21 врач. Однако работа по подготовке кадров продолжается, и в настоящее время четыре специалиста учатся в ординатуре. После ее завершения они планируют вернуться в область.

