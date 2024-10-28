До конца сдачи статистических отчетов осталась одна неделя

В Бюро национальной статистики напомнили, что 4 ноября 2024 года заканчивается срок сдачи статистических отчетов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До 31 октября необходимо сдать отчет 1-СР, (один раз в год);

До 1 ноября - 1-П, (ежемесячный);

До 4 ноября - 29-сх, (один раз в год), 1-ИС, (ежемесячный), 1-КС, (ежемесячный), 2-КС, (ежемесячный), 1-инвест, (ежемесячный), 24-сх, (ежемесячный), 2-сх (зерно), (ежемесячный), 3-связь, (ежемесячный), 2-торговля, (ежемесячный), 1-транспорт,(ежемесячный).

При возникновении вопросов по заполнению отчетов, вы можете обратиться в единый контакт-центр Бюро 1446, а также отправить свое обращение на наш телеграм-бот statgovkz_bot и онлайн-консультанту на сайте stat.gov.kz.