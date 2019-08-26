Спорт
Сроки создания университета спорта озвучил Серик Сапиев
Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев рассказал о работе по созданию университета спорта в стране, передает Inform.kz.

"В будущем планируется создание университета спорта в нашей стране. И там будут факультеты, различные направления, связанные с подготовкой спортсменов во всех сферах. Университет спорта должен закрыть все эти проблемы", - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в велотреке "Сарыарка", рассказывая о проблемах психологической подготовки казахстанских спортсменов.

Он также озвучил, на каком этапе ведется данная работа.

"Мы разрабатываем технико-экономическое обоснование и проходим процедуры согласования с другими государственными органами. Поэтому вопрос пока открыт, мы все это уже разработали, вносим предложения. Вопрос решается. Это ближайшие год – четыре", - отметил спикер.

Напомним, о планах по созданию специализированного университета спорта для подготовки спортсменов высшей категории было объявлено в октябре 2017 года. Ожидается, что студентов будут готовить по таким специальностям, как спортивная медицина, спортивный менеджмент и другое.

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