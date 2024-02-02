Инвестору затягивали выдачу земли в Мангистауской области - прокуратура

В Мангистау инвесторам необоснованно затягивали сроки выдачи земли для реализации значимого проекта, назначали незаконную проверку, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации прокуратуры Мангистауской области, акимат Актау необоснованно затягивал сроки при выдаче инвестору ТОО «Алғыр Ақтау» разрешения на землю.

Сумма инвестиций составляет 450 млн тенге.

— По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, после чего инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок. Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности, — пояснили в надзорном органе.

Схожие нарушения допускались и по отношению к другим инвесторам. К примеру, акимат города инициировал проверку в отношении ТОО «Жанарыс» по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась.

В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц.

— В результате своевременно принятых мер реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно графику, — говорится в пресс-релизе.

В прокуратуре добавили, что общая сумма инвестиций в указанные объекты составляет более 600 млн тенге. Работа по защите прав инвесторов находится на постоянном контроле.

