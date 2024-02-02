Инвестору затягивали выдачу земли в Мангистауской области - прокуратура

В Мангистау инвесторам необоснованно затягивали сроки выдачи земли для реализации значимого проекта, назначали незаконную проверку, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации прокуратуры Мангистауской области, акимат Актау необоснованно затягивал сроки при выдаче инвестору ТОО «Алғыр Ақтау» разрешения на землю.
Сумма инвестиций составляет 450 млн тенге.
— По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, после чего инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок. Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности, — пояснили в надзорном органе.
Схожие нарушения допускались и по отношению к другим инвесторам. К примеру, акимат города инициировал проверку в отношении ТОО «Жанарыс» по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась.
В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц.
— В результате своевременно принятых мер реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно графику, — говорится в пресс-релизе.
В прокуратуре добавили, что общая сумма инвестиций в указанные объекты составляет более 600 млн тенге. Работа по защите прав инвесторов находится на постоянном контроле.