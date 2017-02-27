​США готовятся к ЭКСПО-2017

– Мы с энтузиазмом относимся к участию США в Международной выставке «ЭКСПО-2017». Тема «Энергия будущего» очень близка принципу казахстанско-американских взаимоотношений. Впереди у нас много работы по дизайну американского павильона, в стенах которого американские компании смогут продемонстрировать свои технологические новинки в использовании «бесконечной» энергии, – отметил комиссар павильона США.

Как подчеркнул Ахметжан Есимов, участие США в ЭКСПО-2017 важно тем, что это ведущая экономика мира и один из главных игроков на глобальном рынке энергетики. В том числе Соединенные Штаты – один из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. В прошлом году мощность введенных в действие солнечных электростанций в штатах возросла на 95% и составила 14,5 гигаватта. Крупнейшие американские компании делают ставку на «зеленые» технологии. На выставке в Астане США представят свой богатый опыт и передовые разработки в этих сферах.