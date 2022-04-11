Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Он признал, что этот вопрос очень сложный и серьезный.

Как отметил вице-министр, США наложили беспрецедентные санкции на Россию и ряд лиц.

«Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную в мире сухопутную границу, мы не можем остаться в стороне без воздействия этих санкций, поэтому, вы сейчас все видите, как это влияет даже на политику ценообразования, на ситуацию в магазинах. Но я хотел вас заверить, что правительство ведет очень активные переговоры на всех уровнях с представителями США. У американской стороны есть понимание, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действия этих санкций на казахстанскую экономику. Работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем», - заверил Рахметуллин.