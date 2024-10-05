США нанесли ракетные удары по объектам хуситов в Йемене

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Удары наносились с американских военных самолетов и кораблей. Одной из целей стал аэродром в городе Ходейда на побережье Красного моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: ZDF

США в пятницу, 4 октября, нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Йемена, подконтрольной боевикам-хуситам из проиранской радикальной группировки "Ансар Аллах". Официального сообщения американского командования об этом сначала не было, но сообщения йеменских СМИ, подконтрольных хуситам, подтвердил на условиях анонимности представитель администрации США.

Согласно этим сообщениям, удары наносились с американских военных самолетов и кораблей. Среди целей были аэродром в городе Ходейда на побережье Красного моря и военная база. Несколько объектов были поражены в подконтрольной хуситам столице страны Сане, а также в городе Дхамар.

Йеменский телеканал "Аль-Масира" утверждал, что вместе с американцами удары наносили и британские войска, однако источники в британском правительстве отрицают это. Информации о погибших или пострадавших нет.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило информацию об ударах по объектам хуситов в Йемене. Удары были нанесены по 15 объектам в подконтрольных боевикам районах, говорится в сообщении. При этом указывается, что целью операции была защита свободы судоходства и безопасность международных вод для американских, коалиционных и торговых судов.

США нанесли удары по хуситам через несколько дней после того, как представители "Ансар Аллах" заявили, что будут наращивать усилия по противостоянию Израилю и его союзникам. Сообщалось о попытках ударов по Израилю с территории Йемена баллистическими ракетами, а также о попытках обстрела трех военных кораблей США в Баб-эль-Мандебском проливе.

С октября 2023 года хуситы регулярно атакуют иностранные суда, предположительно связанные с Израилем, в Аравийском море и Баб-эль-Мандебском проливе. Два судна были потоплены, еще несколько повреждены. Хуситам также удалось сбить несколько разведывательных беспилотников США.

Ранее США уже неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения боевиков на суда и военные корабли США и их союзников. Израиль тоже несколько раз бомбил Йемен, в том числе порт Ходейда.

#США #Йемен #йеменские хуситы #Красное море

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