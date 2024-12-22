США нанесли удар по столице Йемена

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Удары нацелены на ослабление возможности хуситов по проведению атак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Reuters

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении точечных авиационных ударов по йеменской столице городу Сане.

В распространенном командованием заявлении говорится, что «удары были нацелены на ракетный склад и командно-диспетчерский пункт, управляемый (...) повстанцами-хуситами».

«Удары ослабят возможности хуситов по проведению атак, которые были направлены против военных кораблей и торговых судов США в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», - сообщило командование.

Также в документе говорится, что CENTCOM наносит удары, чтобы защитить персонал США и коалиции, региональных партнеров и

Издание The Times of Israel обращает внимание, что в заявлении не упоминается о ракетном обстреле Тель-Авива хуситами в ночь на субботу.

#США #Йемен #атака #йеменские хуситы

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