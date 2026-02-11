Flickr © The U.S. Army

Соединенные Штаты планируют направить в Нигерию 200 военнослужащих для обучения правительственных сил, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и нигерийских официальных лиц, военные США прибудут в Нигерию в ближайшие недели для "обучения и оказания технической поддержки нигерийским войскам". Отмечается, что они помогут местным силам использовать разведданные для определения целей военных ударов. При этом американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях.

Ранее агентство Reuters сообщало об отправке США небольшого воинского контингента в Нигерию. Как указывало агентство, это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии, которое стало возможным после того, как две страны договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке.

С декабря 2025 года ВС Нигерии и США нанесли несколько совместных ударов по экстремистским целям на нигерийской территории, в результате чего были сорваны готовившиеся теракты в четырех штатах африканской страны - Сокото, Замфаре, Нигере и Кацине. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии Нигерии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.

Речь идет о борьбе с группировками "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство"). Террористы "Боко харам" с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.