Администрация Трампа исключила смартфоны и компьютеры из списка товаров, облагаемых в США только что введенной импортной пошлиной

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Это касается и товаров, произведенных в Китае, для которых ранее был установлен повышенный тариф в 125%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

В пятницу поздно вечером Таможни и пограничный патруль США опубликовали сообщение, из которого следовало, что при применении введенных Трампом глобальных тарифов (для большинства стран, за исключением Китая, пошлина пока составляет 10%), для компьютеров, смартфонов и еще нескольких категорий электронных устройств и их компонентов будет сделано исключение.

Американские технологические компании опасались, что введенные Трампом налоги на импорт приведут к резкому росту цен на цифровые устройства, многие из которых производятся в Китае.

Помимо смартфонов и компьютеров, от тарифов будут также освобождены полупроводники, солнечные батареи, карты памяти и плоские экраны.

Если бы оплата введенных Трампом тарифов была переложена на плечи американских потребителей, цены на собираемые в Китае айфоны и другие электронные товары, по некоторым оценкам, для них могли бы подскочить почти втрое.

США — один из основных рынков сбыта айфонов, по данным Counterpoint Research, в прошлом году на Apple там приходилось около половины всех продаж смартфонов.

По данным компании, почти 80% продаваемых в США айфонов производятся в Китае, а оставшиеся 20% — в Индии.

Ранее пять самолётов с iPhone прибыли в США перед введением тарифов. Позже еще 600 тонн продукции Apple привезут в США из Индии.