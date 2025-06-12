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Американская администрация объявила о ликвидации всех зарубежных офисов Агентства США по международному развитию (USAID), передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Распоряжение об упразднении организации дал госсекретарь США Марко Рубио. Директива затрагивает сотни сотрудников, подрядчиков и персонал более чем в 100 странах.

Напомним, в конце марта Госдепартамент США официально объявил о роспуске организации. Решение было принято администрацией президента Трампа, поскольку, по их мнению, агентство и его программы на протяжении многих лет были неэффективны.

Отметим, агентство являлось крупнейшим донором в мире: за последние 10 лет USAID выделило около 280 млрд долларов на помощь в сфере здравоохранения, образования и развития демократических институтов.

В феврале казахстанские общественники выступили с требованием закрыть представительство USAID в Казахстане.