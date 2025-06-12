США закрывают все офисы USAID за рубежом

США
108

Агентство являлось крупнейшим донором в мире

Фото: скриншот видео / 24.kz

Американская администрация объявила о ликвидации всех зарубежных офисов Агентства США по международному развитию (USAID), передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Распоряжение об упразднении организации дал госсекретарь США Марко Рубио. Директива затрагивает сотни сотрудников, подрядчиков и персонал более чем в 100 странах.

Напомним, в конце марта Госдепартамент США официально объявил о роспуске организации. Решение было принято администрацией президента Трампа, поскольку, по их мнению, агентство и его программы на протяжении многих лет были неэффективны.

Отметим, агентство являлось крупнейшим донором в мире: за последние 10 лет USAID выделило около 280 млрд долларов на помощь в сфере здравоохранения, образования и развития демократических институтов.

В феврале казахстанские общественники выступили с требованием закрыть представительство USAID в Казахстане.

 

#закрытие #ликвидация #USAID #офисы

Популярное

Все
ИИ управляет природными рисками
Такой разный и чудесный мир
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Найден затерянный город XII века?
Дружба исходит от наших сердец
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Завод построен с нуля
Ориентир на пациента!
Раимбек Баталов: «Алтын сапа» – не просто награда, а итог внутренней трансформации бизнеса
Все болезни – от нервов
Гуманизм без избытка
Поставлена цель – вывести сотрудничество на новый уровень
Бойцы невидимого фронта
ФАП открыт в Конеккеткене
Налажен выпуск зондов и катетеров
Скучать не придется
Чтобы отдых не был испорчен
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Токаев пригласил президента Болгарии в Астану
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
Neo Nomad Visa: как привлекают «цифровых кочевников» в Казахстан
День работников животноводства празднуют в Казахстане
Куклы могут тоже говорить...
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Протесты против политики Трампа захлестнули уже десять штат…
HBO утвердила новых актеров на роли в сериале о Гарри Потте…
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Илон Маск покидает Белый дом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]