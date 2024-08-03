Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год

Сегодня опубликовали список обладателей образовательных грантов на предстоящий учебный год, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Всего для участия в конкурсе заявки подали свыше 100 тысяч абитуриентов. Это на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Самый большой конкурс состоялся по специальностям «Стоматология», «Международные отношения и дипломатия», «Подготовка учителей физической культуры», «Переводческое дело» и «Психология».

В этом году впервые выделили по 150 дифференцированных грантов с частичной оплатой за обучение по специальностям «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация».

По программе «Серпін» будут обучаться 3903 человека, ещё 5 тысяч грантов предназначены для молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

