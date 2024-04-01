Стало известно о новой работе экс-министра национальной экономики

Алибек Куантыров стал гендиректором Ассоциации KAZENERGY, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации

Фото пресс-службы МНЭ РК

Отмечается, что ассоциация готова оказывать активную поддержку в формировании законодательной базы нефтегазовой отрасли и участвовать в процессе диалога с правительством.

Алибек Куантыров родился в 1983 году в г. Атырау.

Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

11 января 2022 года назначен министром национальной экономики РК. В феврале 2024 года освобожден от должности.