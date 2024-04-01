Стало известно о новой работе экс-министра национальной экономики
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Алибек Куантыров стал гендиректором Ассоциации KAZENERGY, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации
Отмечается, что ассоциация готова оказывать активную поддержку в формировании законодательной базы нефтегазовой отрасли и участвовать в процессе диалога с правительством.
Алибек Куантыров родился в 1983 году в г. Атырау.
Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.
11 января 2022 года назначен министром национальной экономики РК. В феврале 2024 года освобожден от должности.