Стандарт оказания педиатрической помощи планируют обновить в Казахстане

Для совершенствования оказания медицинской помощи казахстанским детям на всех уровнях организации Минздрав подготовил соответствующий проект, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В документе выделены структурные подразделения организаций ПМСП, оказывающие помощь детскому населению, что позволит координировать оказание медицинской помощи детям. В частности, будут действовать центр развития и раннего вмешательства, а также мультидисциплинарная группа врачей.

Детализированы функциональные обязанности участковых врачей и педиатров.

Определен порядок проведения патронажа детей с целью выявления и устранения медицинских и психо-социальных рисков угрожающих жизни, здоровью и развитию ребенка.

Разработан порядок оказания помощи детям в критическом состоянии.

Проект не повлечет отрицательных последствий и не влияет на деятельность субъектов частного предпринимательства.

Проект стандарта размещен на портале «Открытые НПА» до 13 декабря 2024 г.