Первый пилотируемый космический корабль Starliner пристыковался к МКС

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Адема Ергали

Маневр был завершен на 80 минут позже запланированного срока

Фото: John Raoux/AP Photo/picture alliance

Первый пилотируемый космический корабль Starliner, на борту которого находятся астронавты 61-летний Бутч Уилмор и 58-летний Суни Уильямс, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в четверг, 6 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на dw.com

Об успешном маневре состыковки сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети Х.

Отмечается, что маневр состыковки был завершен на 80 минут позже запланированного срока. Причиной задержки стали проблемы с двигательной установкой космической капсулы, объяснили в NASA.

«После запуска произошли еще две утечки. В какой-то момент отказали пять из 28 корректирующих сопел, используемых для маневрирования», - сообщил комментатор во время прямой трансляции космического маневра.

Однако позже четыре из пяти сопел снова заработали, что позволило успешно совершить стыковку с МКС.

Корпорация Boeing с третьего раза запустила к МКС пилотируемый корабль Starliner с двумя американскими астронавтами на борту. 5 июня аппарат был запущен с мыса Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V United Launch Alliance.

Астронавты будут находиться на станции примерно неделю. Целью запуска NASA называет сертификацию корабля, чтобы впоследствии он мог совершать регулярные и безопасные полеты к станции и обратно на Землю.

Первая попытка запуска Starliner состоялась 6 мая, вторая - 1 июня. Обе были отменены из-за технических неисправностей. Корабль Starliner разрабатывался корпорацией Boeing по контракту с NASA в рамках государственно-частного партнерства с 2014 года.

#МКС #NASA #Starliner

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