Стартовал Кубок Казахстана по асык ату

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На соревнование приехали более 100 спортсменов

Фото из открытых источников

В Актобе стартовал Кубок Казахстана среди взрослых по асык ату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Отмечается, что на соревнование приехали более 100 спортсменов из Астаны, Шымкента, Костанайской, Павлодарской, Улытауской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

Мужчины играют в асык ату, а женщины – в бес асык.

Турнир продлится до 1 ноября. Команды-победители Кубка получат денежное вознаграждение. Кроме того, победители и призеры будут награждены кубками, дипломами и медалями Министерства туризма и спорта.

Исполнительный директор Федерации асык ату Жомарт Сабыржанов пожелал удачи всем спортсменам, участвующим в соревновании.

"Федерация прилагает все усилия для развития национального спорта. У нас есть конкретные проекты, которые мы будем реализовывать в ближайшее время. По всей стране у нас около 80 тысяч человек играет в асык ату. Отмечу, что турниры проходят не только на территории Казахстана, но и за рубежом. Недавно мы ездили в Румынию на Кубок мира и в Анталью на Кубок Евразии", - рассказал глава федерации.

 

 

#кубок #соревнование #старт #асык ату

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