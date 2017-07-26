Стартовала продажа билетов на международный турнир "EXPO Football Cup"

Спорт
Инга Селезнева
Сегодня стартовала продажа билетов на международный турнир "EXPO Football Cup". Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной этому событию, рассказал официальный представитель турнира и футбольный эксперт Айдын Кожахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Билеты будут доступны в кассах и на официальном сайте ЭКСПО. Мы предоставляем возможность посещения выставки с билетом на футбол, в вечернее время, после 18.00. Это означает, что человек, который приобретет билет на футбол, может в любой день в вечернее время с этим билетом  посетить выставку", – анонсировал Айдын Кожахметов.
 
Также футбольный эксперт рассказал, что будет проводиться мастер-класс от мировых звезд футбола для детей, воспитанников детских юношеских спортивных школ.   

"6 августа на стадионе "Астана Арена" с 10.00 до 12.00 для детей, которые увлекаются футболом, а именно для воспитанников детских юношеских спортивных школ будет организован мастер-класс, который проведут легенды мирового футбола в рамках международного турнира "EXPO Football Cup", – добавил он.

Популярное

Все
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в составе сборной страны по синхронному плаванию с 2017 года. За это время она успела добиться немалых высоких и даже исторических результатов для нашей страны
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Галерея под открытым небом
Вместе рис сеют, вместе праздники отмечают
​​​​​​​Время собирать камни
​​​​​​​Два тополя и машина времени
​​​​​​​Преемственность и лучшие традиции
Путешествие через века
На одном языке со зрителем
Картина, обещающая стать сенсацией
«Сарыарка» сохраняет лидерство
Танец длиною в жизнь
В кинотеатрах Казахстана только что завершилась премьера картины Айжан Касымбек – социальной драмы с элементами комедии «От» – «Огонь».
В детском саду и дома
Творчество юных
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Спорт
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в …
Спорт , В мире
Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон UFC
Спорт
Команда Айдоса Ербосынулы сделала заявление о состоянии бок…
Спорт , В мире
"Манчестер Юнайтед" выставили на продажу после ухода Роналду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]