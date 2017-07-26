Сегодня стартовала продажа билетов на международный турнир "EXPO Football Cup". Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной этому событию, рассказал официальный представитель турнира и футбольный эксперт Айдын Кожахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Билеты будут доступны в кассах и на официальном сайте ЭКСПО. Мы предоставляем возможность посещения выставки с билетом на футбол, в вечернее время, после 18.00. Это означает, что человек, который приобретет билет на футбол, может в любой день в вечернее время с этим билетом посетить выставку", – анонсировал Айдын Кожахметов.
Также футбольный эксперт рассказал, что будет проводиться мастер-класс от мировых звезд футбола для детей, воспитанников детских юношеских спортивных школ.
"6 августа на стадионе "Астана Арена" с 10.00 до 12.00 для детей, которые увлекаются футболом, а именно для воспитанников детских юношеских спортивных школ будет организован мастер-класс, который проведут легенды мирового футбола в рамках международного турнира "EXPO Football Cup", – добавил он.