Стать для кого-то волшебником

Мечты 228 маленьких казахстанцев исполнил Фонд Нурсултана Назарбаева.

Второй год Фонд Нурсултана Назарбаева проводит новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний». Ее главная цель – поддержать детей с ограниченными возможностями из медико-социальных учреждений Алматы и Алматинской области, подарить им радость и сотворить волшебство. К новогодней акции присоединились также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, особенные дети из малообеспеченных семей из Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

О своей мечте о большом кукольном домике написала 10-летняя Хафиза Курбантаева и отправила письмо на «Елку желаний». Ее мама Гулжахан одна воспитывает шестерых детей и не имеет возможности сделать дочери дорогой для их семейного бюджета подарок. Девочка уже отчаялась, что ее ежегодные письма не доходят до Деда Мороза и он не знает о ее мечте!

– Я счастлива, что в этом году сбылась мечта моего ребенка, – говорит Гулжахан Клышбековна. – Пусть наши дети не плачут, а только смеются и радуются благодаря таким неравнодушным организациям. Моя благодарность безмерна.