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Стать для кого-то волшебником

Раиса Шулеева

Мечты 228 маленьких казахстанцев исполнил Фонд Нурсултана Назарбаева.

Второй год Фонд Нурсултана Назарбаева проводит новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний». Ее главная цель – поддержать детей с ограниченными возможностями из медико-социальных учреждений Алматы и Алматинской области, подарить им радость и сотворить волшебство. К новогодней акции присоединились также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, особенные дети из малообеспеченных семей из Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

О своей мечте о большом кукольном домике написала 10-летняя Хафиза Курбантаева и отправила письмо на «Елку желаний». Ее мама Гулжахан одна воспитывает шестерых детей и не имеет возможности сделать дочери дорогой для их семейного бюджета подарок. Девочка уже отчаялась, что ее ежегодные письма не доходят до Деда Мороза и он не знает о ее мечте!

– Я счастлива, что в этом году сбылась мечта моего ребенка, – говорит Гулжахан Клышбековна. – Пусть наши дети не плачут, а только смеются и радуются благодаря таким неравнодушным организациям. Моя благодарность безмерна.

Мольберт, холст и набор художника от Деда Мороза обрадовали и подарили счастливые эмоции Аману – инвалиду с детства. Его отец Арсланбек Бакиров один воспитывает троих детей. Он рассказал, что его сын любит рисовать и мечтает написать настоящую картину на настоящем профессиональном холсте.

У другого участника благо­творительной акции «Елка желаний», юного коллекционера Леонида Ярухина с врожденным пороком развития ЦНС, никак не получалось пополнить коллекцию монет, пока он не отправил письмо со своей мечтой туда, где могут творить чудеса. Леонид занимается нумизматикой, и теперь у него есть коллекционная монета, выпущенная к юбилею Независимости Казахстана.

Новогоднее чудо свершилось для 228 детей. Среди исполнившихся желаний маленьких казахстанцев – кистевой эспандер, планшеты для обучения на дому, спортивная одеж­да, игрушки, книги, музыкальные инструменты, абонементы в бассейн, наборы конструктора, ­художника, развивающие игры, сертификаты на обучение профессии визажиста и многое другое.

«Елка желаний» – акция, творящая чудеса для детей, искренне верящих в волшебство и Деда Мороза. И в этом смысле, как подчеркнули в фонде, каждый из нас может стать для кого-то волшебником.

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