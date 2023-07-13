Статусный турнир в столице

Мероприятие проводит Академия шахмат, возглавляемая известной казах­станской спортсменкой, победителем чемпионатов мира Динарой Садуакасовой.

На открытии турнира выступил министр культуры и спорта Асхат Оралов. Он отметил, что наша страна поощряет и поддерживает развитие спорта, в том чис­ле интеллектуального. И такие фестивали являются неотъем­лемой частью казахстанской спортивной культуры, помогают выявить и поддержать молодые таланты, вдохновляют на достижение новых высот, расширяют горизонты возможностей для шахматистов.

Гостей приветствовала и Динара Садуакасова, ставшая ролевой моделью для тысяч молодых шахматистов страны, и в особенности для девушек-спортсменок.

– Шахматы – это не только искусство, стратегия, интеллектуальное состязание, но и возможность для обмена идеями, улучшения навыков и создания новых ­дружеских связей. Наш фестиваль собрал более 800 шахматис­тов, которые представляют 16 стран. Значительная часть зарегистрировавшихся – это дети. В Казахстане очень талантливые и способные шахматисты, которые во время фестиваля имеют уникальную возможность повысить свои рейтинги, выполнить нормы международного мас­тера, мастера FIDE, международного гроссмейстера. Это наш вклад в развитие шахмат в стране, – отметила Динара Садуакасова.

В рамках фестиваля пройдут четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц. Казахстанские шахматисты могут наблюдать за играми, получить опыт, а некоторые – даже сыграть во время турниров с гроссмейстерами, которых на фестивале будет более двадцати человек.

Высокий статус фестиваля подчеркивает уровень участников. Среди рейтинг-фаворитов в Астане играют американский шахматист, гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян. Также в фестивале принимает участие действую­щая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки приехали из Индии, Израиля, Украины, Азербайджана и других государств.