Статусный турнир в столице

Статьи
112
Дмитрий Норкин

Стартовал международный шахматный фестиваль «Астана жұлдыздары», организованный в честь 25-летия столицы.

фото организаторов

Мероприятие проводит Академия шахмат, возглавляемая известной казах­станской спортсменкой, победителем чемпионатов мира Динарой Садуакасовой.

На открытии турнира выступил министр культуры и спорта Асхат Оралов. Он отметил, что наша страна поощряет и поддерживает развитие спорта, в том чис­ле интеллектуального. И такие фестивали являются неотъем­лемой частью казахстанской спортивной культуры, помогают выявить и поддержать молодые таланты, вдохновляют на достижение новых высот, расширяют горизонты возможностей для шахматистов.

Гостей приветствовала и Динара Садуакасова, ставшая ролевой моделью для тысяч молодых шахматистов страны, и в особенности для девушек-спортсменок.

– Шахматы – это не только искусство, стратегия, интеллектуальное состязание, но и возможность для обмена идеями, улучшения навыков и создания новых ­дружеских связей. Наш фестиваль собрал более 800 шахматис­тов, которые представляют 16 стран. Значительная часть зарегистрировавшихся – это дети. В Казахстане очень талантливые и способные шахматисты, которые во время фестиваля имеют уникальную возможность повысить свои рейтинги, выполнить нормы международного мас­тера, мастера FIDE, международного гроссмейстера. Это наш вклад в развитие шахмат в стране, – отметила Динара Садуакасова.

В рамках фестиваля пройдут четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц. Казахстанские шахматисты могут наблюдать за играми, получить опыт, а некоторые – даже сыграть во время турниров с гроссмейстерами, которых на фестивале будет более двадцати человек.

Высокий статус фестиваля подчеркивает уровень участников. Среди рейтинг-фаворитов в Астане играют американский шахматист, гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян. Также в фестивале принимает участие действую­щая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки приехали из Индии, Израиля, Украины, Азербайджана и других государств.

#Астана #турнир #Спорт #шахматы

Популярное

Все
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
На законных основаниях
Свобода не отменяет правила
Асфальт құтты болсын!
Купальный сезон в разгаре
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Статусный турнир в столице
В приоритете – местная инициатива
Индустриальная опора Казахстана
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Медики рулят
Ответственность за будущее образования
«Үйде сөйле»
Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Приехали
Ремонт вскладчину
Нужны квоты
Закон Республики Казахстан
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

Когда мыло еще и лечит
Ремонт вскладчину
Ответственность за будущее образования
Индустриальная опора Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]