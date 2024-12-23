Ставки специальных педагогов появятся в казахстанских детсадах и школах

Министр просвещения внес дополнения в Типовые штаты работников госорганизаций образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в организациях дошкольного воспитания и обучения, где не созданы специальные группы для детей с ограниченными возможностями, устанавливается штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) из расчета:

- 0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;

- 1 штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.

Аналогичная должность появится в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях (школах-лицеях, школах-гимназиях), экспериментальных площадках, школах-интернатах.

Приказ министра просвещения РК от 11 декабря 2024 года № 356 вводится в действие с 30 декабря 2024 года.