В Атырау подведены первые итоги масштабного республиканского проекта «STEM-Ұстаз», под шаныраком которого более 400 учителей информатики завершили обучение по востребованным приоритетам робототехники.

Фото Раухата Аркулова

Миссия новой образовательной инициативы в том, чтобы поддержать развитие цифровой грамотности и ИИ-компетенций отечественных учеников и педагогов, а также интеграцию казахстанских школ в глобальный AI.

«STEM-Ұстаз» консолидировал страну и подтвердил востребованность личного цифрового апгрейда преподавателей во всех регионах. Символично, что форсайт-проект по расширению IT-грамотности педагогов был начат в юбилейный год, на родине Абая, в Наурыз. Во время летних каникул в Астане за парты актуального проекта сели учителя центральных областей. Завершили обучение представители городских и районных школ Атырау и Мангистау. В онлайн формате к «STEM-Ұстаз» подключились преподаватели практически всех регионов KZ.

В программу актуального курса были включены все главные приоритеты в преподавании робототехники – от базового уровня до спортивных дисциплин, в том числе методики по подготовке учеников к техническим соревнованиям. 80% учебной программы составили практические занятия. Обучение в «STEM-Ұстаз» и посткурсовое сопровождение – бесплатные.

– В рамках проекта мы работали с преподавателями робототехники, которые подготовят сегодняшних учеников к вызовам цифрового времени. STEM-Ұстаз – это реальная возможность для профессионального развития учителей и быстрой трансформации в креативных педагогов AI, – подчеркнул генеральный директор астанинской школы образовательной робототехники «Robotek» Санжар Шалкарбеков.

Для вручения сертификатов участникам проекта в Атырау специально прилетела управляющий директор ExxonMobil Казахстан Сесиль Ролин:

– Мы поддерживаем STEM-образование по всему миру потому, что именно на нем будет строиться успешность сегодняшних школьников. Дружба с искусственным интеллектом гарантирует их востребованность в цифровом мире. Страновой проект вдохновит сегодняшних учеников на интеграцию в глобальные AI-тренды, поможет определиться с профессиональным выбором и сформировать будущие инженерные кадры мирового класса.

Назира Телбаева из Актау, которая на летних каникулах завершила личный цифровой апгрейд, уверена, «STEM-Ұстаз» открывает знаковый этап в профессиональном развитии отечественных педагогов:

– Все участники нового проекта – и учителя, и их ученики – автоматически получили возможность для подключения к другим IT-инициативам, в том числе республиканским и международным олимпиадам по робототехнике. Чтобы подготовить детей к вызовам цифрового времени, мы сами должны соответствовать всем стандартам сегодняшнего дня.

Все преподаватели, завершившие обучение по «STEM-Ұстаз», уже тиражируют новые знания в своих школах. Успешной отечественной форсайт–инициативой заинтересовались зарубежные партнеры «Robotek», в перспективе компания планирует масштабировать востребованный проект в нескольких странах. «STEM-Ұстаз» продолжает интегрировать Казахстан в глобальную цифровую реальность и в Alem.AI.