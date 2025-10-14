«STEM-Ұстаз» консолидировал страну

Цифровизация
14
Мира Алипинова

В Атырау подведены первые итоги масштабного республиканского проекта «STEM-Ұстаз», под шаныраком которого более 400 учителей информатики завершили обучение по востребованным приоритетам робототехники.

Фото Раухата Аркулова

Миссия новой образовательной инициативы в том, чтобы поддержать развитие цифровой грамотности и ИИ-компетенций отечественных учеников и педагогов, а также интеграцию казахстанских школ в глобальный AI.

«STEM-Ұстаз» консолидировал страну и подтвердил востребованность личного цифрового апгрейда преподавателей во всех регионах. Символично, что форсайт-проект по расширению IT-грамотности педагогов был начат в юбилейный год, на родине Абая, в Наурыз. Во время летних каникул в Астане за парты актуального проекта сели учителя центральных областей. Завершили обучение представители городских и районных школ Атырау и Мангистау.  В онлайн формате к «STEM-Ұстаз» подключились преподаватели практически всех регионов KZ.

В программу актуального курса были включены все главные приоритеты в преподавании робототехники – от базового уровня до спортивных дисциплин, в том числе методики по подготовке учеников к техническим соревнованиям. 80% учебной программы составили практические занятия. Обучение в «STEM-Ұстаз» и посткурсовое сопровождение – бесплатные.

– В рамках проекта мы работали с преподавателями робототехники, которые подготовят сегодняшних учеников к вызовам цифрового времени. STEM-Ұстаз – это реальная возможность для профессионального развития учителей и быстрой трансформации в креативных педагогов AI, – подчеркнул генеральный директор астанинской школы образовательной робототехники «Robotek» Санжар Шалкарбеков.

Для вручения сертификатов участникам проекта в Атырау специально прилетела управляющий директор ExxonMobil Казахстан Сесиль Ролин:

– Мы поддерживаем STEM-образование по всему миру потому, что именно на нем будет строиться успешность сегодняшних школьников. Дружба с искусственным интеллектом гарантирует их востребованность в цифровом мире. Страновой проект вдохновит сегодняшних учеников на интеграцию в глобальные AI-тренды, поможет определиться с профессиональным выбором и сформировать будущие инженерные кадры мирового класса.

Назира Телбаева из Актау, которая на летних каникулах завершила личный цифровой апгрейд, уверена, «STEM-Ұстаз» открывает знаковый этап в профессиональном развитии отечественных педагогов:

– Все участники нового проекта – и учителя, и их ученики – автоматически получили возможность для подключения к другим IT-инициативам, в том числе республиканским и международным олимпиадам по робототехнике. Чтобы подготовить детей к вызовам цифрового времени, мы сами должны соответствовать всем стандартам сегодняшнего дня.

Все преподаватели, завершившие обучение по «STEM-Ұстаз», уже тиражируют новые знания в своих школах. Успешной отечественной форсайт–инициативой заинтересовались зарубежные партнеры «Robotek», в перспективе компания планирует масштабировать востребованный проект в нескольких странах. «STEM-Ұстаз» продолжает интегрировать Казахстан в глобальную цифровую реальность и в Alem.AI.

#проект #Образование #информатика #«STEM-Ұстаз»

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

«Умный город» глазами нового поколения
В пять раз сократилась очередь в детсады в Талдыкоргане
Как ИИ помогает педагогам
Есть альтернатива бумажным процедурам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]