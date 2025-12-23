Степная амазонка Статьи,Личность 23 декабря 2025 г. 1:03 287 Полина Федорова Сегодня день рождения известного общественного и государственного деятеля, писателя, журналиста Алтыншаш Джагановой фото kazpravda.kz Голос поколения Эта дата – повод вспомнить целую эпоху, когда в Казахстане новое поколение интеллектуалов, писателей, журналистов, общественных деятелей формировало культурный и политический облик страны. Алтыншаш Джаганова родилась 23 декабря 1943 года в Астраханском районе Акмолинской области. Детство прошло в степи, среди юрт и самоваров, в атмосфере традиций и простого быта. Эти впечатления навсегда остались в ее сердце, определив мировоззрение, заложив любовь к родной земле, уважение к культуре и стремление к творчеству. – В раннем детстве каждое лето я как будто погружалась в девятнадцатый век. Отец был табунщиком, мы жили в юрте и каждое утро просыпались от топота тысячного табуна, – вспоминает Алтыншаш Каиржановна. – Представляете эту широчайшую степь? А вечерами, когда садится солнце, оно кажется огромным и совсем близким. И мне всегда хотелось добежать, дотронуться до него. На улице перед юртой стояли самовары, и искры костров освещали ночное небо, как звезды. Наблюдать это все было большим незабываемым счастьем. Эти картины – солнце в бескрайней степи, запах свежескошенной травы, пение птиц, шум речки – стали источником вдохновения. Именно тогда зародились в юной Алтыншаш любовь к слову и желание передать через него красоту мира. Уже в школьные годы она писала стихи, рассказы, сказки, участвовала в литературных кружках. – А потом случилось то, что должно было случиться. На целину приехала делегация журнала «Юность», и я пришла на эту творческую встречу со своими рассказами и стихами, – продолжает Алтыншаш Джаганова. Так ее талант был замечен московскими литераторами, а первые публикации стали шагом на пути к будущей литературной карьере. В 1974 году Алтыншаш Джаганова окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве – уникальную кузницу кадров, которую она сама называла «Пушкинским лицеем двадцатого века». Это время стало для нее настоящим взрывом идей и знакомств: шестидесятники, поэты, писатели, журналисты – все они создавали атмосферу творчества, дерзости и поиска истины. – Литературный институт – это целая эпоха. То время было поразительное: несмотря на конъюнктурные запреты, и в Казахстане, и в Москве появлялось все больше талантливых, интереснейших людей. Наверное, чем больше недосказанности, тем сильнее стремление постичь, дойти, как говорил Пастернак, до самой сути, – говорит Алтыншаш Каиржановна. Эти слова она часто повторяла в своих интервью, они стали для нее своеобразным кредо, так как отражали суть и дух эпохи. Для Алтыншаш Джагановой это был период личного и творческого становления, так формировалось новое мышление, где литература и политика переплетались, а молодые люди ощущали себя частью большого культурного движения. Так Алтыншаш Джаганова обрела уверенность в своем предназначении – стать голосом поколения. Духовное возрождение Вернувшись в Казахстан, Алтыншаш Каиржановна работала в издательствах «Казахстан» и «Жазушы», где прошла школу строгой редакторской работы. Позже возглавила русскую редакцию издательства, через ее руки проходили самые значимые книги того времени. Именно она помогла сохранить и выпустить легендарную книгу Олжаса Сулейменова «Аз и Я», рискуя карьерой и благополучием ради будущего национальной культуры. – Олжас Сулейменов принес огромный том, положил передо мной. Когда я открыла эти страницы, стала знакомиться с ними, стало ясно: это новое слово в литературе, и нужно его спасти. Тогда у Олжаса были враги в Академии наук: стоило мне поднять трубку, позвонить в ЦК или в ЛИТО – этой книги бы не было, – вспоминает Алтыншаш Каиржановна. – Я унесла рукопись домой, перепечатывала тайком по несколько страниц. Так в условиях цензуры и постоянного риска она помогла сохранить и выпустить легендарную книгу. Тираж 160 тыс. экземпляров был огромным по тем временам. Книга вышла, несмотря на сопротивление и критику, и стала событием не только в литературной, но и в общественной жизни страны. Алтыншаш Джаганова и сама талантливая писательница, автор книг «Амина, волки и конец света» (1967), «Аккоян – белая гончая» (1970), «Шалунья» (1972)... Ее произведения отличаются живым языком, тонким психологизмом и любовью к родной природе. Пьесы Джагановой ставились в театрах, а сценарии экранизировались, становились художественными фильмами. Но деятельность Джагановой не ограничивалась литературой. В 1976-м она стала главным редактором Госкино Казахской ССР, а в 1990-е годы возглавила журнал «Қазақстан әйелдері», первый женский журнал страны. В 1999–2004 годах занимала пост председателя Агентства по миграции и демографии РК. Позже возглавила партию «Руханият», оставаясь верной идеалам духовного возрождения и культурной независимости. Новая эпоха Особое место в биографии Алтыншаш Джагановой занимает работа в Верховном совете Казахской ССР периода обретения независимости. Этот состав можно назвать историческим: именно тогда была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан, первая Конституция, законы, ставшие основой современной рыночной экономики. Было понятно, что идеологические требования не совпадали с желаниями и стремлениями общества. Когда политическая система начала меняться и партия уже была бессильна остановить процесс обновления, все испытывали жажду освобождения от оков идеологии. Верховный совет того времени имел сильный состав: академики, писатели, директора производств – люди, которых называли совестью общества. Именно этот созыв провозгласил независимость государства. – Это было время больших перемен, когда рушилась система общественно-политических отношений и экономических связей, и никто не знал, как действовать дальше. В стране царило ощущение растерянности, но вместе с тем и предчувствие свободы, – говорит Алтыншаш Джаганова. Она помнит день принятия Декларации о государственном суверенитете как момент, когда история делалась буквально на глазах, и каждый понимал, что страна вступает в новую эпоху. Женская тема Так или иначе жизнь Алтыншаш Джагановой всегда была связана с женской темой. Она представляла Казахский республиканский совет женщин, возглавляла Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, выпускала журналы «Қазақстан әйелдері» и «Амазонка», занималась вопросами демографии. Но при этом всегда считала, что главное предназначение женщины – семья. 90-е годы были непростыми для казахстанок, которым пришлось научиться выживать в тяжелых условиях. Самые большие трудности остаются в глубинке, на селе: элементарное отсутствие питьевой воды, низкий уровень образования и здравоохранения. Сельские женщины трудились не покладая рук, чтобы элементарно позаботиться о семье: принести воду, поддерживать тепло в доме, приготовить еду. Здесь не до высокой политики, к которой призывают сторонники гендерного равенства. Положение женщины в обществе определяется не только количеством занимаемых должностей с правом принятия решений. Оно выражается в доступе к основным благам, бытовом комфорте, государственной поддержке материнства. Именно эти вопросы Алтыншаш Джаганова старалась решить прежде всего, когда занимала государственные должности. Новой плеяде политиков, считает она, предстоит сделать еще немало, чтобы казахстанская женщина могла вернуться к своему главному предназначению – быть хранительницей семьи. Сама Алтыншаш Джаганова всегда называла себя восточной женщиной, но окружающие считают ее «степной амазонкой» – за силу характера, смелость и умение отстаивать правду. Она – человек, который не боялся идти против течения, защищать новое и поддерживать молодых. В жизни Алтыншаш Каиржановны всегда сочетаются литературная дерзость, политическая смелость и женская мягкость. Сегодня мы видим в Алтыншаш Джагановой не только писательницу и редактора – она олицетворяет целое поколение. Поколение, которое верило в силу слова, в культуру как основу национальной идентичности, в дружбу и любовь как движущую составляющую истории. #писатель #редактор #день рождения #Алтыншаш Джаганова