Голос поколения

Эта дата – повод вспомнить целую эпоху, когда в Казахстане новое поколение интеллектуалов, писателей, журналистов, общест­венных деятелей формировало культурный и политический облик страны.

Алтыншаш Джаганова родилась 23 декабря 1943 года в Астраханском районе Акмолинской области. Детство прошло в степи, среди юрт и самоваров, в атмосфере традиций и простого быта. Эти впечатления навсегда остались в ее сердце, определив мировоззрение, заложив любовь к родной земле, уважение к культуре и стремление к творчеству.

– В раннем детстве каждое лето я как будто погружалась в девятнадцатый век. Отец был табунщиком, мы жили в юрте и каждое утро просыпались от топота тысячного табуна, – вспоминает Алтыншаш Каиржановна. – Представляете эту широчайшую степь? А вечерами, когда садится солнце, оно кажется огромным и совсем близким. И мне всегда хотелось добежать, дотронуться до него. На улице перед юртой стояли самовары, и искры кост­ров освещали ночное небо, как звезды. Наблюдать это все было большим незабываемым счастьем.

Эти картины – солнце в бескрайней степи, запах свежескошенной травы, пение птиц, шум речки – стали источником вдохновения. Именно тогда зародились в юной Алтыншаш любовь к слову и желание передать через него красоту мира. Уже в школьные годы она писала стихи, рассказы, сказки, участвовала в литературных кружках.

– А потом случилось то, что должно было случиться. На целину приехала делегация журнала «Юность», и я пришла на эту творческую встречу со своими рассказами и стихами, – продолжает Алтыншаш Джаганова.

Так ее талант был замечен мос­ковскими литераторами, а первые публикации стали шагом на пути к будущей литературной карьере.

В 1974 году Алтыншаш Джаганова окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве – уникальную кузницу кадров, которую она сама называла «Пушкинским лицеем двадцатого века». Это время стало для нее настоящим взрывом идей и знакомств: шестидесятники, поэты, писатели, журналисты – все они создавали атмосферу творчества, дерзости и поиска истины.

– Литературный институт – это целая эпоха. То время было поразительное: несмотря на конъюнк­турные запреты, и в Казахстане, и в Москве появлялось все больше талантливых, интереснейших людей. Наверное, чем больше недосказанности, тем сильнее стремление постичь, дойти, как говорил Пастернак, до самой сути, – говорит Алтыншаш Каир­жановна.

Эти слова она часто повторяла в своих интервью, они стали для нее своеобразным кредо, так как отражали суть и дух эпохи. Для Алтыншаш Джагановой это был период личного и творческого становления, так формировалось новое мышление, где литература и политика переплетались, а молодые люди ощущали себя частью большого культурного движения. Так Алтыншаш Джаганова обрела уверенность в своем предназначении – стать голосом поколения.

Духовное возрождение

Вернувшись в Казахстан, Алтыншаш Каиржановна работала в издательствах «Казахстан» и «Жазушы», где прошла школу строгой редакторской работы. Позже возглавила русскую редакцию издательства, через ее руки проходили самые значимые книги того времени. Именно она помогла сохранить и выпустить легендарную книгу Олжаса Сулейменова «Аз и Я», рискуя карье­рой и благополучием ради будущего национальной культуры.

– Олжас Сулейменов принес огромный том, положил передо мной. Когда я открыла эти страницы, стала знакомиться с ними, стало ясно: это новое слово в литературе, и нужно его спасти. Тогда у Олжаса были враги в Академии наук: стоило мне поднять трубку, позвонить в ЦК или в ЛИТО – этой книги бы не было, – вспоминает Алтыншаш Каиржановна. – Я унесла рукопись домой, перепечатывала тайком по несколько страниц.

Так в условиях цензуры и постоянного риска она помогла сохранить и выпустить легендарную книгу. Тираж 160 тыс. экземпляров был огромным по тем временам. Книга вышла, несмотря на сопротивление и критику, и стала событием не только в литературной, но и в общественной жизни страны.

Алтыншаш Джаганова и сама талантливая писательница, автор книг «Амина, волки и конец света» (1967), «Аккоян – белая гончая» (1970), «Шалунья» (1972)... Ее произведения отличаются живым языком, тонким психологизмом и любовью к родной природе. Пьесы Джагановой ставились в театрах, а сценарии экранизировались, становились художественными фильмами.

Но деятельность Джагановой не ограничивалась литературой. В 1976-м она стала главным редактором Госкино Казахской ССР, а в 1990-е годы возглавила журнал «Қазақстан әйелдері», первый женский журнал страны. В 1999–2004 годах занимала пост председателя Агентства по миграции и демографии РК. Позже возглавила партию «Руханият», оставаясь верной идеалам духовного возрождения и культурной независимости.

Новая эпоха

Особое место в биографии Алтыншаш Джагановой занимает работа в Верховном совете Казахской ССР периода обретения независимости. Этот состав можно назвать историческим: именно тогда была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан, первая Конституция, законы, ставшие основой современной рыночной экономики.

Было понятно, что идеологические требования не совпадали с желаниями и стремлениями общества. Когда политическая сис­тема начала меняться и партия уже была бессильна остановить процесс обновления, все испытывали жажду освобождения от оков идеологии. Верховный совет того времени имел сильный состав: академики, писатели, директора производств – люди, которых называли совестью общества. Именно этот созыв провозгласил независимость государства.

– Это было время больших перемен, когда рушилась система общественно-политических отношений и экономических связей, и никто не знал, как действовать дальше. В стране царило ощущение растерянности, но вместе с тем и предчувствие свободы, – говорит Алтыншаш Джаганова.

Она помнит день принятия Декларации о государственном суверенитете как момент, когда история делалась буквально на глазах, и каждый понимал, что страна вступает в новую эпоху.

Женская тема

Так или иначе жизнь Алтыншаш Джагановой всегда была связана с женской темой. Она представляла Казахский рес­публиканский совет женщин, возглавляла Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, выпускала журналы «Қазақстан әйелдері» и «Амазонка», занималась воп­росами демографии.

Но при этом всегда считала, что главное предназначение женщины – семья. 90-е годы были непростыми для казахстанок, которым пришлось научиться выживать в тяжелых условиях. Самые большие трудности остаются в глубинке, на селе: элементарное отсутствие питье­вой воды, низкий уровень образования и здравоохранения. Сельские женщины трудились не покладая рук, чтобы элементарно позаботиться о семье: принести воду, поддерживать тепло в доме, приготовить еду. Здесь не до высокой политики, к которой призывают сторонники гендерного равенства.

Положение женщины в обществе определяется не только количеством занимаемых долж­ностей с правом принятия решений. Оно выражается в доступе к основным благам, бытовом комфорте, государственной поддержке материнства. Именно эти вопросы Алтыншаш Джаганова старалась решить прежде всего, когда занимала государст­венные должности. Новой плеяде политиков, считает она, предстоит сделать еще немало, чтобы казахстанская женщина могла вернуться к своему главному предназначению – быть хранительницей семьи.

Сама Алтыншаш Джаганова всегда называла себя восточной женщиной, но окружающие считают ее «степной амазонкой» – за силу характера, смелость и умение отстаивать правду. Она – человек, который не боялся идти против течения, защищать новое и поддерживать молодых. В жизни Алтыншаш Каиржановны всегда сочетаются литературная дерзость, политическая смелость и женская мягкость.

Сегодня мы видим в Алтыншаш Джагановой не только писательницу и редактора – она олицетворяет целое поколение. Поколение, которое верило в силу слова, в культуру как основу национальной идентичности, в дружбу и любовь как движущую составляющую истории.