Степной Рим кочевой цивилизации

Под знаком Джучи-хана

Международная научно-прак­тическая конференция «Улуг Улус – Золотая Орда: истоки, история и наследие», организованная в Национальной академической библиотеке РК Министерством образования и науки Казахстана, была посвящена роли Улуса Джучи в мировой истории, формировании государств евразийского пространства, взаимосвязи тюркского, персидского, кавказского и славянского миров в средневековье и новое время. С приветственными словами к участникам форума обратились первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

К работе конференции прив­лекли широкий круг зарубежных и казахстанских ученых, специалистов по золотоордынскому периоду. В ходе обсуждений были заслушаны доклады, кроме того, в рамках книжной выставки, посвященной истории Улуг Улуса – Золотой Орды, были представлены труды Первого Президента Нурсултана Назарбаева­ и Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Даурен Абаев отметил важное значение такого собрания и символичность того, что оно проходит в год 30-летия нашей Независимости. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК напомнил, что в 2015 году по поручению Елбасы в стране очень широко отмечали 550-летие Казахского ханства, имеющего общие корни с Золотой Ордой. Тому свидетельство – народный фольклор. Известные нам из жыров и дастанов герои – Едіге, Әз-Жәнібек, Майқы би, Тоқтамыс, Асан қайғы – жили и творили в эпоху Великого улуса.

– Без всякого преувеличения, можно утверждать, что Золотая Орда – это колыбель нашей государственности, – сказал Даурен Абаев. – Именно поэтому по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 2019–2020 годы прошли под знаком 750-летия Золотой Орды.

Таким образом, мы предстали ее наследниками перед лицом всего мира и тем самым положили начало восстановлению исторической справедливости. При этом он напомнил важное кредо, озвученное Главой государства: историей должны заниматься историки, а не политики. Упоение собственным величием, смешивание истории с мифами, романтизация страниц нашего прошлого – это тупиковый и бесполезный путь.

Поэтому необходимо скрупулезно изучать историю в отрыве от конъюнктуры, закрашивать ее белые пятна, проводить тщательную деконструкцию судьбонос­ных событий. Во многом с этой целью по поручению Президента создается Научный институт изу­чения Улуса Джучи при Министерстве образования и науки. Название института говорит само за себя, у нас исторический этап от проведения Таласского курултая 1269 года до гибели Кенесары воспринимается как единое непрерывное целое.

– Если представить, что история народа – это большая книга, то в ней всегда есть важная глава, без которой все остальное содержание теряет свой смысл, – продолжил докладчик. – В нашей истории такая глава – это Золотая Орда. Великая империя, Степной Рим, породивший блистательную культуру и ставший домом для многих народов, говоривших на разных языках и исповедовавших разные религии.

В годы расцвета Улуг Улуса формировался этногенетический портрет казахов. И сегодня мы каждый день видим вокруг себя ордынскую символику. Название нашей национальной валюты происходит от золотоордынского «данг». Резиденция Главы государства именуется ровно так же, как и ставка золотоордынских и казахских правителей от Бату до Абылай-хана. От ханов Берке и Узбека мы унаследовали наш традиционный ханафитский мазхаб суннизма с его рациональным подходом и толерантностью. А наша новая столица – город Нур-Султан – воплотила в себе ордынскую традицию строительства прекрасных городов посреди Великой степи. Так, город Сарайшык был духовной столицей Улуса Джучи, Ногайской Орды и раннего Казахского ханства. В нынешней Кызылординской области существовали такие города, как Янгикент, Дженд, Барчкенд, в Туркестанской области – Сыганак, Сайрам, Яссы, Сузак. Золотоордынские города существовали и на севере Казахстана. Об этом свидетельствуют недавние находки в городище Кызыл-оба в Северо-Казахстанской области. Таким образом, наши прямые предки не были исключительно кочевым народом без четких границ на карте – напротив, они были имперским народом-державником, сумевшим совместить преимущества кочевой и оседло-городской цивилизаций своей эпохи.

– Позволю себе заметить, – сказал Даурен Абаев, – что в этом ключе история наших взаимоотношений с соседней Россией намного длиннее, чем нам говорили советские учебники. Они начались как минимум в далеком XIII столетии под гигантским «зонтиком» государственности Улуса Джучи.

Наследие предков

Но Золотая Орда не осталась в историческом прошлом. История этого государства указывает нам путь в нашем настоящем и грядущем. К вековым ордынским традициям восходят те принципы и идеалы, которые сегодня объединяют наше общество, и те ориентиры, к которым мы стремимся в будущем. Первое – централизованное государство. Исторический опыт Улуг Улуса неопровержимо свидетельствует – в реалиях континентальной Евразии, с ее суровым климатом и огромными пространствами, государство успешно только в виде централизованной державы с сильной «вертикалью власти». Именно это ключевое условие обеспечило блистательный «Золотой век» Улуса Джучи.

Второе – меритократия. Одной из главных особенностей ордынского общества и государства было выдвижение людей в элиту на основе личных качеств. В качестве ярчайшего примера служит образ Едиге – простого человека, который сумел стать сначала батыром, потом бием, а затем могущественным беклярбеком Золотой Орды. И сегодня наше государство стремится к воплощению в жизнь того же основополагающего принципа меритократии, без которого невозможны модернизация и развитие.

Третье – эффективность. Из истории мы знаем, что в Золотой Орде была создана эффективная система госуправления и логис­тики. Классические примеры – ямская служба, впоследствии унаследованная в России и просуществовавшая еще несколько столетий. Другой пример – налаженная работа гражданской администрации, которая называлась «даруга».

Четвертое – культ науки и знаний. Широко известно, что в период правления ханов Узбека и Джанибека в Золотую Орду съезжались ученые из многих стран. Строились многочисленные медресе, в которых преподавалось не только богословие, но также изучались математика, медицина и другие науки.

Пятое – культура диалога. Возникнув как большое имперское государство в самом центре Евразии, Золотая Орда с самого начала объединила народы, отличавшиеся языком, верой и традициями. Их сосуществование на протяжении двух столетий явило собой редчайший для средневековья пример культуры диалога, взаимного обогащения и уважения к иному. Именно этот ордынский принцип воплощен в казахстанской модели регулирования межэтнического и межконфессионального взаимодействия, построения единой гражданской нации, в которой единство не тождественно единообразию.

Шестое – культура международной медиации. Золотая Орда выступала мостом между Востоком и Западом, располагаясь на северном маршруте Великого шелкового пути и обеспечивая межцивилизационный диалог в самом широком смысле слова – обмен не только материальными ценностями, но также идеями и инновациями. Обращаясь к истории, именно в политике Золотой Орды мы видим прообраз проекта «Большой Евразии», презентованного Первым Президентом Казахстана – Елбасы с трибуны Генассамблеи ООН.

Седьмое – ценность человеческой личности. Несмотря на жесткий принцип централизма в госуправлении, Золотая Орда никогда не была классической «восточной деспотией». Цемент общества составлял не страх перед всесильной властью, а та незримая духовная субстанция, которая по-казахски называется «имандылық». Именно вечные духовные ценности, а не «социальные рейтинги», по сей день являются тем фундаментом социальной ответственности, на котором держится наше общество.

В поисках истины

О том, что взгляд на историю наших общих предков претерпевает изменения, говорил и ученый из России, заместитель директора по научной работе Института истории им. Марджани Академии наук Республики Татарстан Марат Гибатдинов. К примеру, описывая историю противостояния Золотой Орды и русских земель, теперь рассказывают не о «татаро-монгольском иге», а о том, что русские земли были в политической зависимости от ордынских ханов, то есть нормальном для Средневековья процессе. Таким образом, при изучении общей истории народов России сегодня появляется больше возможностей узнать, как сосуществовали Орда и Русь, поскольку это было не только противостояние, но и совместные военные походы, торговое и культурное взаимодействие.

Профессор кафедры регионо­ведения Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Айболат Кушкумбаев отвел особое значение в историо­графии Золотой Орды в ХХ веке. Потому что именно в прошлом веке произошли качественные, серьезные изменения в изучении истории Улуса Джучи, сформировались основные концепции, которые живут у нас до сих пор. Определенный вклад в этот процесс внесли казахстанские исследователи и историки.

Одним из таких ярких представителей казахской интеллектуальной элиты начала ХХ века, который обратил особое внимание на изучение истории Улуг Улуса, называют Шакарима Кудайбердиулы. Он автор книги «Родословная тюрков, казахов, киргизов и ханских династий», в которой концептуально были изложены основы истории Золотой Орды и ее значимость для истории происхождения казахов. Он напрямую связывает наше происхождение с золотоордынской эпохой.

– В своем труде исследователь впервые использует термины казахстанской историографии, такие как Золотая Орда, Белая Орда, Синяя Орда, – рассказал Айболат Кушкумбаев.

Преподаватель из ЕНУ упомянул и других казахских исследователей, в частности, Мухамеджана Тынышпаева. По мнению профессора, на сегодня перед казахстанскими исследователями, историками и востоковедами, которые занимаются изу­чением периода Золотой Орды, стоит очень важная задача. Она заключается в пересмотре всех концептуальных схем, которые были сформулированы в ХХ веке и предложении совершенно новых взглядов на историю, связанную с Золотой Ордой.

Он отметил, что инициатива Главы государства о праздновании 750-летия Золотой Орды стимулирует не только научное сообщество, но широкие слои гражданских институтов. Для нашей истории золотоордынская эпоха – основа нашей культуры, языка, истории как таковой. Без изучения периода Улуг Улуса мы не сможем понять историю происхождения казахов. Между тем для нас очень важно раскрыть проблему нашего происхождения как этноса. Наш народ стал непосредственным преемником золотоордынской эпохи, ее культуры, истории, что зарубежные ученые прекрасно осознают и понимают.