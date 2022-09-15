Сто больниц Казахстана оштрафовали метрологи за потенциально опасное оборудование

Сто медучреждений Казахстана оштрафованы на 68 млн тенге за неповеренные средства измерений, сообщает Kazpravda.kz.

За 8 месяцев департаментами Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК всего по Казахстану было проверено 149 медицинских учреждений. В ходе проверки в 100 из них выявлены нарушения норм законодательства в области обеспечения единства измерений, которые были выражены в том, что должностные лица допустили применение неповеренных единиц средств измерений (пульсоксиметров медицинских, необходимых для измерения сатурации кислорода в крови, мониторов пациента для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов, инвазионных шприцевых насосов длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту и др. средства измерений, применяемых в медицине).

Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может давать результаты измерений, не соответствующие фактическим значениям, и тем самым не только вводить в заблуждение относительно состояния здоровья пациентов, но и привести к неблагоприятным последствиям, угрожающим жизни и здоровью граждан, отметили в пресс-службе.

За несоблюдение требований статьи 19 Закона, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 419 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» медучреждения привлечены к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 78 399 253 тенге.