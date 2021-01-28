Стоимость пенсионного аннуитета снизилась в Казахстане

В Республике Казахстан пенсионный аннуитет стал более доступным и привлекательным для граждан. Подробности рассказала заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что закон по вопросам восстановления экономического роста внес существенные коррективы в правила предоставления пенсионного аннуитета. Основные нововведения коснулись:
– изменения размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума;
– возможности заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем, начиная с 45 лет с правом на получение пожизненных ежемесячных страховых выплат: с 55 лет для мужчин, с 52 лет – для женщин (с дальнейшим повышением возраста для женщин до 55 лет в 2027 году).
Пенсионный аннуитет стал намного дешевле. Так, если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 – 15,5 млн тенге, то сейчас мужчина этого же возраста может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, а женщина за 9 млн тенге.
"В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет (выплаты с 55 лет) мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге. Если приводить общие цифры, то на сегодняшний день около 61 тысячи человек заключили договора пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 миллиарда тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из компании по страхованию жизни", – рассказывает Мария Хаджиева.
Казахстанцы, имеющие достаточные пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе теперь решать, хотят ли они использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения либо продолжить копить деньги на пенсию. Разумеется, соблазн потратить часть накоплений до момента выхода на пенсию достаточно велик, но не стоит забывать, что после прекращения трудовой деятельности доходы уменьшаются. Соответственно, о вариантах получения пенсионных выплат надо задумываться еще в период создания пенсионного капитала, т.е. в трудоспособном возрасте.
Казахстанцы могут воспользоваться правом покупки пенсионного аннуитета у компании по страхованию жизни (далее – КСЖ). Выплаты из ЕНПФ зависят от регулярности, размеров взносов и инвестиционной доходности, которые не определены заранее, в то время как пенсионный аннуитет является финансовым инструментом с определенными выплатами, что означает ряд пожизненных выплат с четко определенными размерами и гарантированной доходностью.
"Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются КСЖ на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, выплаты при этом ежегодно индексируются не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются, вне зависимости от того, жив страхователь или нет", – рассказала Хаджиева.
Деятельность КСЖ лицензируется и контролируется государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам гарантируются за счет средств "Фонда гарантирования страховых выплат", который в случае ликвидации и банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля.
"В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета в 2021 году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары или близких родственников. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления близких родственников и перераспределить доходы по договору аннуитета. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.
Мы ожидаем, что данные нововведения позволят сделать договор пенсионного аннуитета эффективным инструментом планирования пенсии. Это позволит гражданам выбрать вариант пенсионных выплат исходя их своих целей и потребностей", – заключила зампред финрегулятора.
Сообщается, что закон по вопросам восстановления экономического роста внес существенные коррективы в правила предоставления пенсионного аннуитета. Основные нововведения коснулись:
– изменения размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума;
– возможности заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем, начиная с 45 лет с правом на получение пожизненных ежемесячных страховых выплат: с 55 лет для мужчин, с 52 лет – для женщин (с дальнейшим повышением возраста для женщин до 55 лет в 2027 году).
Пенсионный аннуитет стал намного дешевле. Так, если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 – 15,5 млн тенге, то сейчас мужчина этого же возраста может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, а женщина за 9 млн тенге.
"В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет (выплаты с 55 лет) мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге. Если приводить общие цифры, то на сегодняшний день около 61 тысячи человек заключили договора пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 миллиарда тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из компании по страхованию жизни", – рассказывает Мария Хаджиева.
Казахстанцы, имеющие достаточные пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе теперь решать, хотят ли они использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения либо продолжить копить деньги на пенсию. Разумеется, соблазн потратить часть накоплений до момента выхода на пенсию достаточно велик, но не стоит забывать, что после прекращения трудовой деятельности доходы уменьшаются. Соответственно, о вариантах получения пенсионных выплат надо задумываться еще в период создания пенсионного капитала, т.е. в трудоспособном возрасте.
Казахстанцы могут воспользоваться правом покупки пенсионного аннуитета у компании по страхованию жизни (далее – КСЖ). Выплаты из ЕНПФ зависят от регулярности, размеров взносов и инвестиционной доходности, которые не определены заранее, в то время как пенсионный аннуитет является финансовым инструментом с определенными выплатами, что означает ряд пожизненных выплат с четко определенными размерами и гарантированной доходностью.
"Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются КСЖ на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, выплаты при этом ежегодно индексируются не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются, вне зависимости от того, жив страхователь или нет", – рассказала Хаджиева.
Деятельность КСЖ лицензируется и контролируется государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам гарантируются за счет средств "Фонда гарантирования страховых выплат", который в случае ликвидации и банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля.
"В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета в 2021 году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары или близких родственников. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления близких родственников и перераспределить доходы по договору аннуитета. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.
Мы ожидаем, что данные нововведения позволят сделать договор пенсионного аннуитета эффективным инструментом планирования пенсии. Это позволит гражданам выбрать вариант пенсионных выплат исходя их своих целей и потребностей", – заключила зампред финрегулятора.