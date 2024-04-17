Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Подрядчик, который завысил цены при проектировании выполнит дополнительные работы за собственный счет, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов.

Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге.

Напомним, Управление энергетики и водоснабжения южного мегаполиса реализует проект стоимостью 9,1 млрд тенге. Данные средства были заложены проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект» при формировании ПСД, создавая предпосылки для хищения путем завышения стоимости расходов на транспортировку и закуп строительных материалов.

В результате мониторинга установлено, что расстояние перевозимого грунта на 30 км ближе, чем предусмотрено проектом. Кроме того, завышен объем применяемого строительного материала на 1,5 тыс тонн («сваи стальные шпунтовые», «балка двутавровая горячекатанная 40Ш-701 из углеродистой стали обычного качества»).

«На момент выявления завышения готовность объекта составляла 93%, то есть освоено 8,4 млрд из 9,1 млрд тенге. В этой связи, по инициативе АФМ, акиматом Алматы генподрядчику ТОО «Сапа Курылыс 2007» увеличен объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом на 900 млн тенге, в том числе увеличение абонентов + 500, установка дополнительных колодцев», — уточнили в АФМ.  

Данная работа направлена на превенцию и недопущение хищений со стороны участников процесса развития социальной инфраструктуры и ограждение их от вовлечения в орбиту возможных уголовных и судебных разбирательств.

 

#АФМ #Алматы #строительство #стоимость #водопровод

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