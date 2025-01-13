Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военная присяга — это торжественная клятва, которую дает военнослужащий, вступая в ряды Вооруженных Сил. Это не просто формальность, а осознанное обещание верности Родине, готовности защищать её суверенитет и безопасность.

Ребята, прибывшие из разных уголков страны, прошли месячный курс молодого бойца. Теперь они будут участвовать в обеспечении общественного порядка и спокойствия в главном городе страны. С напутственным словомот имени заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майцора Ансагана Балтабекова к новобранцам, прибывшим на службу, обратился заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор КайратУмбетов, пожелав им успехов.

– Сегодня, приняв военную присягу, вы дали слово честно служить Родине и своим родителям. Поздравляю вас с этим важным событием! Теперь вам предстоит приступить к выполнению возложенных на воинскую часть боевых задач. Служба в рядах Национальной гвардии порой может быть нелёгкой, но, благодаря наставлениям командиров, а также регулярным занятиям и получаемому опыту, вы сможете преодолеть любые трудности, – сказал генерал-майор Кайрат Умбетов.

Командир соединения генерал-майор Аян Есжанов также дал новобранцам необходимые наставления для успешного начала службы.

Во время мероприятия солдаты продемонстрировали родным и близким, приехавшим поддержать их издалека, навыки, которые они успели приобрести за месяц обучения. Вниманию гостей было представлено дефиле Роты почётного караула с карабинами, а также показаны приёмы рукопашного боя.

До принятия присяги новобранцы прошли курс адаптации к армейской жизни, изучили внутренний распорядок, основы государственной и правовой подготовки, строевые приёмы, общевоинские уставы и распорядок дня. Кроме того, они овладели навыками несения боевой службы, а также освоили виды военной техники и вооружения.

Рядовой Сағидолла Батырхан, призванный из Павлодара, выразил гордость за то, что будет проходить службу в столичной бригаде.

– В армию я пришёл по собственному желанию. Каждый мужчина должен быть готов защищать свою Родину. Подчиняясь строгому армейскому распорядку, мы приобретаем множество полезных навыков, которые пригодятся в жизни. Самое главное — мы можем внести свой вклад в безопасность страны, – отметил он.

В этот важный день родители и родственники приехали со всех концов страны, чтобы поддержать своих сыновей и обнять их после долгой разлуки.А отец рядового Султана Ескендирова, призванный из Западно-Казахстанской области, Алмабек Казиханов выразил слова благодарности в адрескомандования воинской части за поддержку, воспитание и внимание к молодому пополнению в период прохождения курсы военной подготовки, отметив высокий уровень дисциплины и заботу, проявляемую к каждому военнослужащему.

Завершилось мероприятие, как и полагается, торжественным маршем. Молодые солдаты, вставшие в строй, теперь будут вместе со старшими товарищами обеспечивать общественный порядок и безопасность.