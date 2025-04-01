фото из соцсетей фонда и автора

Встреча произвела на Ботагоз Ертаевну сильное впечатление, и через три дня пришло решение: да, она хочет этим заниматься, ведь девушки-волонтеры и их подопечные снились всю ночь.

– Поначалу у меня ориентир был больше на свою, юриди­ческую, сферу: какие есть фонды, на что направлена их деятельность, как вообще это все организовано. Наблюдала, анализировала и лишь спустя четыре года поняла: надо открывать что-то свое, опыт ведь уже есть! – вспоминает Ботагоз Игенбаева.

Тогда она задала себе вопрос: что умеет делать? И ответ был очевиден: «Я хороший организатор». А это уже, как говорится, полдела, тем более что в добровольческой сфере всегда важна и масштабна помощь от населения: активные граждане, где надо, подсобят. Хотя, конечно, страх был: официальный фонд – это же уже другие обязательства, ответственность, финансовые моменты.

Концепция организации обрисовалась достаточно быстро. В то время в Казахстане не было фондов, направленных именно на проведение мероприятий для детей с особыми потребностями. А вот над названием думали дольше, но в конце концов сообща решили: чего мудрить, так и назовем – «Особые праздники».

Вопрос полной регистрации фонда был решен в 2020 году, а до того момента активисты больше выступали как инициативная группа. И как раз накопилось море идей для реализации.

– Конечно, бывает, хочется все бросить, опустить руки. Утром встаешь и думаешь: «Так, сегодня мероприятие, надо его провес­ти, а там – посмотрим». И как-то оно так и идет потихоньку. Благо сейчас есть Центр психологи­ческой помощи, мы туда ходим, потому что волонтерам тоже нужна реа­билитация, – говорит Ботагоз Ертаевна. – Да и я ведь не просто глава фонда и волонтер, но и волонтерский тренер. А как я могу мотивировать людей творить благие дела, если сама не буду гореть этим?

При фонде функционирует Клуб волонтеров, базируется он в колледже сервиса и туризма, в 2021 году прошел первый тренинг. В свое время Ботагоз Игенбаева защитила свой проект именно по подобным тренингам в Академии НПО при Министерстве культуры и информации, где сама обучалась менторству. На тренинги могут приходить не только молодежь, но и коллеги по неправительственному сектору, госслужащие. И это важно: в Казахстане есть своя история зарождения, развития волонтерства, тренинги построены именно на наших реалиях. Тут научат проектированию идей, ситуаций, работе в команде. И возраст абсолютно не важен. Так называемое серебряное волонтерство – реальность, люди элегантного возраста не хотят сидеть дома, стремятся отдавать и помогать.

Однако глава фонда признает: текучка в рядах волонтеров постоянная, поддерживать запал в сердцах одних и тех же добровольцев очень непросто. В первую очередь это касается молодежи. Ребята быстро остывают, у них меняются интересы, приоритеты. Так, пока они учатся в том же колледже, где расположен клуб – это одно, а выпустились – и их захватывают дальнейшая учеба, работа, им становится просто некогда. Но это нормально, есть периоды спада интереса, есть всплески повышенной активности.

– В 2021-м акимат столицы впервые учредил Volunteer Fest. Нас, волонтеров, активистов, было совсем немного, а вот фес­тиваль 2024 года показал прирост благотворительных организаций в разы, – рассказывает моя собеседница.

Чем еще, кроме организации «особых» праздников, занимается фонд? Например, проводит встречи с представителями госорганов для родителей, для населения в целом, чтобы люди понимали свой правовой статус в сфере здравоохранения, социальной защиты, трудоуст­ройства. «Госорганы иногда не видят необходимости проводить такие встречи напрямую с гражданами, а мы ратуем за концепцию Слышащего государства», – уверены в правильности своих действий в фонде.

А еще у фонда есть подопечные, целые семьи – малоимущие, многодетные, с приемными детишками, неполные, которые получают различные социальные услуги, будь то спонсорская помощь или билеты на концерты. Работать только в одном направлении невозможно. И, конечно, на все нужны финансы.

– Спонсоров мы ищем, как ­говорится, словно иголочку в стоге сена. Так было всегда. Отношения строятся исключительно на доверии, да и громкие истории сделали свое нехорошее дело. Доверие к фондам подорвано… Фонды-грантоежки, как мы их называем, были всегда, толку от них – ноль. Но очень много действительно работающих фондов по направлению инклюзии, которые ведут замечательные точечные проекты, – говорит Ботагоз Игенбаева.

При этом волонтер отмечает поддержку государства. Например, помещение фонда находится на балансе управление молодежи, и это огромная помощь, у каких-то фондов вообще нет «базы» или им приходится за аренду платить огромные деньги. А ведь в офисе фонда размещены кабинеты дефектологии и арт-терапии, и все это тоже бесплатно, через центр занятос­ти. Как и кабинет Маленького пианиста для «особят». А совсем скоро появится и Школа актерского мастерства, педагог здесь уже проводит кастинги.