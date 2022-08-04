Столичный турнир

В Нур-Султане прошел чемпионат Казахстана по мини-футболу среди любительских команд.

В турнире участвовали спорт­смены двух возрастных категорий из всех городов страны. Среди них 25 команд в возрасте от 35 до 40 лет, а в 20 других вошли игроки уже возрастом постарше. При этом впервые на первенстве за звание лучших поборолись и три женские команды.

В группе 35+ первое место занял футбольный клуб Suranshy-Targap из Алматинской области, второй финишировала столичная «Казаэронавигация», а на третьем месте расположился «Ак Темир» из Актобе. В группе 40+ сильнейшим стал «Прогресс» из Караганды, на втором расположился «ОзенМунайГаз» из Жанаозена, а замкнул тройку лидеров «Самрук Кулагер» из Шымкента. Среди женских команд лидерами турнира стали спортсменки-любительницы из столичной команды «АБК-Бетон», второе место у алматинской дружины 1х Bet и на третьем расположился клуб из Караганды STMK.KRG. Отметим, что победители первенства представят нашу страну на международной арене в 2023 году на первенствах планеты и континента.

Игры организовало общест­венное объединение «Казахстанская лига любителей мини-футбола», входящее в европейскую и мировую мини-футбольные федерации. Кстати, выступающая под эгидой этой организации казахстанская молодежная команда любителей в этом году сыграла в словацком городе Кошице, где показала неплохой результат, заняв итоговое четвертое место среди 32 команд. К сожалению, данный успех остался незамеченным в Казахстане.

Можно отметить и тот факт, что отечественных энтузиас­тов мини-футбола государство в данное время не поддерживает ни материально, ни организацион­но, несмотря на заявления с высоких трибун о необходимости развития массового спорта. Турниры проходят за счет взносов самих команд – игроки вынуждены либо искать спонсоров, либо сами оплачивают поездки, а ведь у них кроме насыщенной футбольной жизни есть работа, семьи. Тем не менее движение отечественного любительского мини-футбола вопреки всему растет. Для сравнения: 13 лет назад Лига любителей начиналась в столице с пяти команд, а сегодня в главном городе страны играют уже более 120 коллективов.